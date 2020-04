Lufthansa chiede liquidità ai governi europei

Lufthansa è caccia di liquidità e la vuole ottenere dagli esecutivi dei Paesi in cui sono basati i quartier generali delle compagnie aeree del Gruppo per garantirne la solvibilità nel breve termine.

L’annuncio – “le trattative sono in corso. Il consiglio di gestione è fiducioso che questi negoziati arrivino a una conclusione positiva” – è contenuto nella nota di presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre, in cui il Gruppo tedesco spiega come la liquidità attualmente disponibile ammonta a circa 4,4 miliardi di euro, grazie anche al fatto che e da metà marzo ad oggi, il cash è aumentato con l’attivazione di linee di credito per 900 milioni di euro.

Tuttavia, alla luce dell’outlook negativo per i prossimi mesi, delle esposizioni esistenti per diversi miliardi relative sia ai rimborsi dei biglietti che dei pagamenti sui debiti, all’orizzonte si attende “un declino significativo della liquidita’ nelle prossime settimane”. “Il gruppo – prosegue il comunicato – non si aspetta di essere in grado di soddisfare i conseguenti requisiti di capitale senza dover ricorrere a ulteriori finanziamenti sul mercato”.

Nel primo trimestre dell’anno, il Gruppo Lufthansa ha registrato una perdita operativa di 1,2 miliardi di euro. Tra gennaio e marzo di quest’anno, il fatturato consolidato di Lufthansa è diminuito del 18% a 6,4 miliardi di euro; nel solo mese di marzo, le vendite hanno subito una contrazione del 47%, pari a 1,4 miliardi di euro.