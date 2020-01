Lufthansa, accordo Ndc con eDreams Odigeo

eDreams Odigeo e il Gruppo Lufthansa hanno annunciato di aver firmato un nuovo accordo di distribuzione basato sulla tecnologia New Distribution Capability (Ndc).

La partnership strategica coinvolge tutti e quattro i principali brand di viaggio di eDreams Odigeo, e quindi eDreams, Opodo, Travellink e Go Voyages, oltre alle compagnie aeree del Gruppo tedesco, ovvero Austrian Airlines, Lufthansa, Swiss e Brussels Airlines. L’intesa consentirà ai viaggiatori di acquistare voli verso 270 destinazioni in 105 Paesi con una customer experience all’avanguardia.

Con eDreams Odigeo che aderisce al programma partner Ndc dei vettori del Gruppo Lufthansa, i viaggiatori beneficeranno delle condizioni Smart Offer Ndc: le tariffe più competitive offerte da Lufthansa e servizi accessori esclusivi. La tecnologia combinata, incentrata sulla customer satisfaction consentirà, inoltre, una migliore esperienza di acquisto e personalizzazione per i 18 milioni di clienti e le 261 piattaforme di prenotazione di eDreams Odigeo.

Pablo Caspers, chief air supply & advertising officer eDreams Odigeo, ha dichiarato: «In qualità di una delle più grandi compagnie di viaggi online in Europa, ci impegniamo a migliorare costantemente la nostra offerta di prodotti e servizi per garantire i massimi livelli di soddisfazione dei nostri clienti. Inoltre, siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con uno dei principali gruppi di compagnie aeree del mondo per consentire ai viaggiatori che scelgono entrambi i brand di usufruire di prodotti e servizi aerei migliori. Collaborando potenzieremo l’innovazione e la tecnologia nel settore dei viaggi e dell’e-commerce, a beneficio di milioni di consumatori in tutto il mondo».

Thomas Eggert, senior director global & strategic corporate accounts Lufthansa Group, ha aggiunto: «La nostra missione è fornire ai clienti un’esperienza premium, con prodotti e servizi di alta qualità. Grazie a questo accordo strategico con uno dei più grandi rivenditori di volo del mondo, un numero maggiore di viaggiatori potrà beneficiare della nostra Smart Offer Ndc e siamo entusiasti di poter lavorare insieme a eDreams Odigeo per innovare e progettare il futuro dei viaggi».