Lufthansa, accordo con i sindacati sugli aumenti agli assistenti di volo

Lufthansa e il sindacato tedesco Ufo hanno stipulato un accordo quadro che prevede aumenti salariali per circa 19.000 assistenti di volo. L’intesa prevede un aumento dello stipendio base di 250 euro dal 1° gennaio 2023 e un ulteriore aumento dello stipendio base del 2,5% dal primo di luglio 2023.

Il nuovo contratto collettivo rimarrà in vigore almeno fino al 31 dicembre 2023 e l’accordo beneficia in particolare i nuovi assunti: gli stipendi iniziali del personale di cabina saranno aumentati di oltre il 17%, come riporta Il Sole 24 Ore. Il personale di cabina con il grado di stipendio più alto riceverà anche un aumento di circa il 9% della retribuzione mensile di base.

Lufthansa e Ufo hanno così concluso tutti i loro contratti collettivi dopo che ad agosto avevano già raggiunto un accordo che prevedeva cinque pagamenti una tantum per un totale di 1.200 euro a tutto il personale di cabina per compensare il maggior costo della vita. Le parti hanno inoltre concordato un nuovo contratto collettivo di lavoro che offre modelli di lavoro part time nuovi e più flessibili per una maggiore produttività, soprattutto nei mesi estivi.

«Siamo lieti di aver raggiunto un accordo con il nostro partner sociale Ufo sugli aumenti salariali che hanno una forte dimensione sociale per il nostro personale di cabina e siamo stati allo stesso tempo in grado di concludere un nuovo accordo collettivo sulle condizioni di lavoro – afferma in un comunicato Michael Niggemann, direttore delle risorse umane e del lavoro di Lufthansa – Il nostro personale di cabina nei gruppi salariali di fascia bassa e media trarrà vantaggio in particolare dall’accordo che abbiamo raggiunto. In questo modo, stiamo tenendo nel dovuto e pieno rispetto le nostre responsabilità sociali, garantendo al contempo la nostra attrattiva come datore di lavoro. E i nuovi modelli flessibili di orario di lavoro offrono prospettive e condizioni di lavoro interessanti che sono strettamente allineate alle esigenze del nostro personale di cabina».