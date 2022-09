Lufthansa, accordo con Amadeus per potenziare i contenuti Ndc

Significativo potenziamento degli strumenti operativi del Gruppo Lufthansa nella distribuzione per il miglioramento del retailing nel settore dei viaggi, grazie ad una rafforzata partnership con Amadeus. A partire da ottobre e quindi dal quarto trimestre del 2022, il contenuto Ndc delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, infatti, sarà disponibile attraverso le interfacce abilitate Ndc di Amadeus Selling Platform Connect, Amadeus Travel Api e Cytric Travel & Expense.

Saranno comprese le offerte Ndc di Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti ed Eurowings Discover, incluse le tariffe Continuous Pricing, e un’ampia gamma di servizi ancillari. Oltre alle offerte Ndc, gli agenti di viaggio continueranno ad avere accesso ai contenuti dei vettori del Gruppo Lufthansa anche attraverso la tecnologia Edifact esistente.

«Il Gruppo Lufthansa ribadisce il suo impegno nel dare una nuova forma all’industria del trasporto aereo e nel modernizzare le esperienze di viaggio per i nostri passeggeri – ha dichiarato Tamur Goudarzi Pour, chief commercial officer e membro del cda di Swiss – e grazie alla firma di questo innovativo accordo di distribuzione, introduciamo contemporaneamente due modelli Ndc, continuando il nostro percorso di modernizzazione della distribuzione aerea insieme al nostro partner di lunga data Amadeus. Insieme, come leader del settore, daremo un’accelerazione fondamentale alla diffusione dei moderni standard del settore, come Ndc, su scala globale».

Gli ha fatto eco Decius Valmorbida, president of travel di Amadeus: «La portata, la scala e le sofisticate capacità distributive delle nostre soluzioni Ndc-enabled aiuteranno il Gruppo Lufthansa e gli agenti di viaggio Amadeus ad offrire un servizio superiore ai propri clienti con offerte sempre più mirate. Questo accordo arriva in un momento in cui NDC e il passaggio al travel retailing si stanno evolvendo rapidamente, e crediamo che queste partnership incentrate sul viaggiatore saranno fondamentali per la crescita sostenibile del nostro settore».

Il Gruppo Lufthansa e Amadeus stanno lavorando per integrare le offerte Ndc in Amadeus Travel Platform, con l’obiettivo di un rilascio graduale ma a livello globale a partire dal quarto trimestre del 2022, cominciando da alcuni mercati europei, per consentire acquisti, prenotazioni, pagamenti e servizi in una soluzione completamente integrata nell’ecosistema Amadeus. Nei prossimi mesi, verrà costantemente ampliata la gamma di contenuti e funzionalità.