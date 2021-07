L’Ue concede altri 40 milioni di ristori ad Alitalia













Nuova tranche di aiuti approvata dall’Antitrust Ue per Alitalia. Questa volta Bruxelles ha dato il via libera al versamento da parte dello Stato italiano di 39,7 milioni di euro nelle casse della compagnia aerea per compensare Alitalia per i danni subiti durante la pandemia per il periodo 1 marzo-30 aprile 2021.

L’Antitrust ha approvato quindi la quinta tranche di aiuti per la compagnia di bandiera in amministrazione straordinaria, in attesa del sospirato passaggio alla newco Ita. In precedenza l’Ue aveva autorizzato i ristori per 12,835 milioni di euro (il 12 maggio 2021), 24,7 milioni (il 26 marzo 2021), 73,02 milioni (il 29 dicembre 2020) e 199,45 milioni (il 4 settembre 2020). In totale, quindi, Alitalia ha ricevuto quasi 350 milioni di euro di ristori Covid (349, 705 milioni per la precisione) per il periodo marzo 2020-aprile 2021.

“La misura italiana compenserà i danni subiti da Alitalia direttamente connessi alla pandemia di coronavirus, che si configura come evento eccezionale. Il danno è calcolato come la perdita di redditività su determinate rotte imputabile alle restrizioni di viaggio e ad altre misure di contenimento adottate durante il periodo in questione”, sottolinea la nota dell’Antitrust.