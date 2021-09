L’Ue bolla Giappone e Albania come Paesi non sicuri













Come anticipato pochi giorni fa, il Consiglio dell’Unione Europea ha aggiornato la lista dei Paesi terzi considerati più sicuri epidemiologicamente, e per cui è consigliabile allentare le restrizioni di viaggi, rimuovendo dall’elenco altri 6 Paesi, ovvero Albania, Armenia, Azerbaigian, Brunei, Giappone e Serbia

Come nel caso della decisione del Consiglio di qualche settimana fa riguardo altri Paesi (tra cui gli Usa), la decisione non ha carattere di obbligo, ma suggerisce agli Stati membri dell’Ue di imporre regole di ingresso più rigorose agli arrivi da questi Paesi, in particolare per i viaggiatori che non sono stati completamente vaccinati contro il Covid-19.

La decisione di ripristinare le restrizioni all’ingresso per questi Paesi spetta agli Stati membri, poiché la raccomandazione non è vincolante: “Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di revocare la restrizione temporanea ai viaggi non essenziali verso l’Ue per i viaggiatori completamente vaccinati”, osserva il Consiglio nel suo comunicato stampa che annuncia le modifiche alla lista.

Nella lista bianca, però, adesso entra anche l’Uruguay, che dopo un calo del numero di casi Covid in quest’ultimo mese, rientra nei parametri dell’Unione Europea dei paesi più sicuri.

L’elenco continuerà ad essere rivisto ogni due settimane e, in caso di necessità, anche più spesso.