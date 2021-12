L’Ue approva gli aiuti per le agenzie di animazione italiane













La Commissione europea, in deroga alla normativa relativa agli aiuti di Stato, ha approvato l’erogazione di 10 milioni di euro a sostegno delle agenzie di animazione italiane che operano nei villaggi turistici nel contesto della pandemia di coronavirus. La misura – stanziata dal Ministero del turismo con l’avviso dello scorso 30 settembre (dm 24 agosto 2021) – è stata approvata nel contesto del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Nell’ambito del regime, l’aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette.

L’obiettivo del provvedimento è quello di fornire sostegno alle agenzie di spettacolo e ai villaggi turistici che hanno subito un calo del fatturato nel 2020, rispetto al 2019, e l’importo massimo dell’aiuto per beneficiario non potrà superare la differenza tra le sue entrate nel 2019 e quelle nel 2020.

In particolare, l’aiuto non supererà 2,3 milioni di euro per beneficiario e sarà concesso entro il 30 giugno 2022. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di un paese-membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b). Su questa base, la Commissione ha approvato la misura ai sensi della normativa Ue sugli aiuti di Stato.

La versione non riservata e le informazioni specifiche del provvedimento saranno rese disponibili con il numero di caso SA.100722 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione.