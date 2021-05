L’Ue accelera: “Riaprire ai turisti internazionali”













La Commissione europea vuole riaprire al più presto il vecchio continente ai turisti stranieri. Bruxelles, infatti, ha proposto di consentire l’ingresso nell’Ue per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti da Paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto l’ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato dall’Ue, si legge in una nota dell’esecutivo comunitario, dove emerge anche l’importanza – nel meccanismo di allentamento restrittivo – del Digital Green Certificate.

“È tempo di rilanciare l’industria del turismo e di riavviare le amicizie frontaliere in sicurezza – scrive la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter – Proponiamo di accogliere nuovamente i visitatori vaccinati e quelli provenienti da Paesi con una buona situazione sanitaria. Ma se emergono varianti dobbiamo agire in fretta: proponiamo un meccanismo di freno d’emergenza Ue”.

Secondo l’Ansa ci sarebbero già i parametri per stabilire chi far entrare in Europa per motivi turisitici: “i Paesi di provenienza devono avere un tasso di notifica pari a 100 su 14 giorni, su 100 mila persone, verranno analizzate le percentuali dei test condotti, i tassi di positività e le tendenze. Sulla base di questi elementi sarà stilata una lista” sottolinea l’agenzia.

Non è ancora chiaro, però, se e come saranno richieste le misure di test ed eventuali periodi di quarantena. Il provvedimento dell’Esecutivo comunitario sarà presentato mercoledì 5 maggio agli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, mentre Bruxelles spera di arrivare ad un via libera del Consiglio entro fine mese. Nella lista dei Paesi “verdi” –i cui cittadini potranno entrare in Europa per turismo – ci saranno quasi sicuramente Israele, Regno Unito e Stati Uniti,

LE REAZIONI DELL’INDUSTRIA. Per il presidente nazionale di Assoturismo, Vittorio Messina,«arriva un assist importante da Bruxelles per rilanciare il turismo, un’opportunità che non possiamo assolutamente lasciarci sfuggire».

«La stagione turistica estiva 2021 è partita male e rischia di registrare cali importanti di presenze e fatturati rispetto allo scorso anno – aggiunge Messina – Ora il Paese deve spingere sull’acceleratore altrimenti rischiamo di essere bruciati dagli altri Paesi europei sul rilancio del comparto». Su questo, giocano un ruolo importante anche le linee guida individuate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

«Servono coraggio e chiarezza – conclude Messina – Bisogna rivedere immediatamente il coprifuoco e le attività hanno bisogno di un cronoprogramma certo, conoscere subito le modalità con cui far ripartire il turismo nei prossimi mesi, diversamente non sarà possibile progettare il riavvio delle attività. Il tutto nel massimo rispetto dei protocolli e delle regole di sicurezza che il mondo delle imprese si è dato e che, ricordiamo, sono tra le più rigide tra quelle adottate rispetto ad altri Paesi europei».