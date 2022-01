Luca Di Persio passa da Mangia’s a Costa Crociere













Luca Di Persio è il nuovo vice president global source markets di Costa Crociere.

Il nuovo incarico arriva dopo un anno dal suo ingresso – avvenuto a gennaio 2021 – nel team di Aeroviaggi in qualità di global cmo & revenue.

Di Persio ha preso parte al processo di evoluzione del brand Aeroviaggi verso la fascia premium del mercato dell’hospitality, che a luglio 2021 ha portato al rebranding dell’operatore in Mangia’s Sea View Resort & Clubs.

Di Persio, 46 anni, romano di nascita e milanese di adozione, prima di Aeroviaggi e del nuovo ruolo in Costa Crociere, è stato global cmo & revenue di Baglioni Hotels & Resorts; è docente Mba in business school come Luiss, Il Sole 24 Ore, Politecnico di Milano, ha alle spalle una formazione economica con master in business communication e un’esperienza internazionale di oltre venti anni in direzione marketing, vendite e revenue.