Le Capitali europee dello smart tourism insieme a Fitur

L’Unione europea incorona anche quest’anno le migliori Smart Cities europee per sostenibilità e innovazione: per il 2020 i premi sono stati assegnati alla città di Malaga (Spagna) e Breda (Paesi Bassi) per l’accessibilità; Lubiana (Slovenia) per la digitalizzazione; alla tedesca Karlsruhe per la creatività; alla svedese Göteborg per la sostenibilità.

L’assegnazione del titolo di Capitali europee dello smart tourism (turismo intelligente) è un’iniziativa Ue che riconosce i traguardi raggiunti dalle città del vecchio continente come destinazioni turistiche in quattro categorie: sostenibilità, accessibilità, digitalizzazione, nonché patrimonio culturale e creatività.

L’azione promuove lo sviluppo del turismo intelligente nell’Ue e ha lo scopo di mettere in rete e rafforzare le destinazioni e facilitare lo scambio delle migliori pratiche. L’iniziativa è gestita dalla Commissione europea, dalla direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e Pmi e deriva da un’azione preparatoria proposta dal Parlamento europeo.

Durante Fitur 2020, i rappresentanti delle cinque città presenteranno le loro iniziative sul turismo intelligente presso lo Stand 4F26 – Padiglione 4.