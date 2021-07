Lot potenzia la partnership con Amadeus e spinge su Ndc













Lot Polish Airlines amplia la partnership con Amadeus. L’accordo – di carattere pluriennale – comprende l’Ndc di Iata e come obiettivo ha quello di permettere di sfruttare i vantaggi della piattaforma Amadeus Airline Platform.

L’accordo copre un’ampia gamma di soluzioni all’avanguardia relative al Passenger Service System (PSS), alle attività della compagnia aerea, al revenue management, al merchandising, alla gestione di eventuali disagi per i passeggeri e all’esperienza digitale.

Gli agenti di viaggi potranno accedere a funzioni necessarie come la cancellazione, l’annullamento, il rimborso e la modifica delle prenotazioni Ndc. Questo migliorerà le capacità di vendita in adv e permetterà di fornire un’esperienza più personalizzata ai viaggiatori.

Firmando questo nuovo accordo con Amadeus, Lot aggiungerà una varietà di nuove funzioni IT al suo attuale PSS. Sul fronte digitale, il gds potenzierà il sito web della compagnia aerea fornendo le leve per incrementare il traffico e aumentare le conversioni delle vendite, arricchendo l’esperienza di acquisto e prenotazione. Amadeus fornirà anche il sistema di network revenue management con capacità di intelligenza artificiale.

«L’innovazione e la soddisfazione dei passeggeri rappresentano la forza trainante per la crescita futura dell’industria del trasporto aereo. Grazie a questa partnership con Amadeus, forniremo ai nostri clienti un contenuto più personalizzato in ogni fase del viaggio. Risponderemo alle esigenze e ai cambiamenti in corso offrendo servizi flessibili per la massima soddisfazione dei passeggeri», ha commentato Rafal Milczarski, ceo Lot Polish Airlines.

«Siamo orgogliosi di ampliare la partnership di lunga data con Lot e di fornire la più recente e innovativa tecnologia capace di aiutare la ricostruzione dei viaggi. Il mix di tecnologia IT e di distribuzione dei viaggi, così come l’integrazione a Ndc è una combinazione che permetterà al vettore di innovare e aumentare la propria presenza globale», ha aggiunto Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia.