Lot, dal 15 luglio tornano i voli per Milano Malpensa

Ci sarà anche Milano tra le nuove destinazioni che LOT ha inserito nel proprio network a partire dal 15 luglio. I voli tra Malpensa e l’hub di Varsavia prevedono una frequenza al giorno, che si aggiunge al resto dei collegamenti che il vettore polacco ha già iniziato ad operare verso cinque aeroporti tricolori.

Da Roma, infatti, a luglio ed agosto si vola verso Danzica (una volta a settimana), Cracovia (tre volte a settimana), Poznan (due volte a settimana); da Varsavia, invece, si raggiunge Catania (una volta a settimana), Olbia (due volte a settimana), Rimini (una volta a settimana), Roma (quattro volte a settimana), Venezia (tre volte a settimana), Wroclaw (due volte a settimana).

Il 15 luglio, inoltre, verrà ampliata anche la rete di voli internazionali del vettore, a cominciare da 15 new-entry nel vecchio continente, tutte servite dall’aeroporto di Varsavia, tra cui Londra Heathrow, Tirana, Podgorica e Kiev. Dall’inizio del mese, inoltre, la compagnia ha ripreso a volare verso Toronto, Seul e Tokyo (Narita)

in questo modo, il vettore sarà in grado di offrire circa 250 voli alla settimana, arrivando ad operare il 70% delle destinazioni programmate per il 2020.