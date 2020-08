Lot, dal 1° settembre più frequenze da Milano Malpensa

Dal 1° settembre 2020, Lot Polish Airlines incrementerà le frequenze da Milano Malpensa per Varsavia portando a 10 voli settimanali l’operativo dello scalo milanese.

L’aggiunta di 3 nuove frequenze rispetto al volo giornaliero operativo durante il mese di agosto, permetterà il ripristino di una serie di collegamenti da Milano Malpensa via l’hub di Varsavia verso gli aeroporti polacchi di Cracovia, Katowice, Danzica, Breslavia, Bydgoszcz, Lublino, Poznan e Rzeszow. A questi si aggiungono, sempre via Varsavia, le connessioni per Tallinn, Vilnius, Riga, San Pietroburgo, Mosca, Sofia, Skopje, Budapest, Belgrado, Bucharest, Kiev-Boryspil’, Kiev-Zuljany, Leopoli, Odessa, Minsk e Chisinau.

In Nord Europa e in Europa Occidentale saranno garantiti i collegamenti via Varsavia da Milano Malpensa per Dublino, Berlino Tegel, Amburgo, Oslo e Stoccolma, mentre per il Medio/vicino Oriente si potrà raggiungere Tiblisi, Tel Aviv e Nur-Sultan (Kazakhistan).

Infine, da settembre, i collegamenti da Malpensa permetteranno di raggiungere alcune destinazioni lungo raggio del network Lot: New York JFK, Chicago, Tokyo Narita, Seul e Pechino.

I voli sono già tutti caricati nei sistemi di prenotazione e disponibili alla vendita.