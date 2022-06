Lot amplia il network sui Balcani con i voli su Sarajevo e Pristina













Con l’apertura dei collegamenti per Sarajevo e Pristina la compagnia aerea polacca Lot amplia la sua rete di servizi verso i Balcani.

Il vettore membro di Star Alliance opera su Sarajevo, la capitale di Bosnia ed Erzegovina, cinque volte a settimana. Ogni martedì, venerdì e sabato i voli partono da Varsavia alle 10.35 e arrivano a Sarajevo dopo meno di due ore di volo alle 12.25 (il collegamento di ritorno inizia alle 13.05 e arriva alle 15).

Mentre ogni lunedì e giovedì la partenza da Varsavia è alle 14.40 con arrivo previsto a Sarajevo alle 16.30 (il volo di ritorno inizia alle 17.10 e arriva alle 19.05).

L’altro nuovo operativo di Lot riguarda Pristina, la capitale della Repubblica del Kosovo, con voli previsti quattro volte a settimana.

Il volo Lo-587 decolla da Varsavia ogni lunedì, mercoledì, giovedì e sabato alle 10.15 e arriva a destinazione alle 12.30. Sulla tratta di ritorno, Lo-588 lascia Pristina alle 13.20, arrivando a Varsavia alle 15.50.

Per entrambi i nuovi servizi Lot offre interessanti voli feeder su Milano Malpensa con tempi di scalo brevi a Varsavia. Per Amit Ray, regional director Italia, Dach market e India di Lot, «stiamo riscontrando una forte domanda in molti Paesi, che siamo in grado di soddisfare grazie alla focalizzazione sul nostro hub di Varsavia e alla nostra flotta bilanciata. Allo stesso tempo, rimaniamo completamente flessibili, mentre possiamo adattare la nostra rete di rotte in base alle esigenze del mercato e continuare la nostra espansione».