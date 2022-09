Lot affida ad Amit Ray le vendite globali per il business travel

Lot Polish Airlines ha affidato a Amit Ray – già direttore India, Dach market e Italia – anche il ruolo di head of global corporate and strategic sales della compagnia aerea che fa parte di Star Alliance.

L’unità Global Corporate and Strategic Sales di Lot è responsabile della creazione, negoziazione e amministrazione di tutti i contratti aziendali globali, nonché di tutte le decisioni strategiche chiave nel segmento dei viaggi aziendali. I global account manager, sotto la guida di Ray, gestiranno i rapporti con i partner aziendali e le rispettive agenzie, con consulenti di settore focalizzati sui viaggi d’affari e promuoveranno la collaborazione con le organizzazioni commerciali. I membri del team si concentreranno anche sull’efficienza del programma, sul contributo agli obiettivi di sostenibilità, sul miglioramento dell’esperienza di viaggio d’affari e sul mantenimento dei partner contrattuali coinvolti e informati.

Amit Ray ha lavorato per Lot Polish Airlines dall’ottobre 2014 e ha avuto un ruolo di primo piano nell’espansione della presenza della compagnia aerea polacca nel mercato di lingua tedesca e in Italia, nonché per guidare l’ingresso di successo della compagnia aerea in India a partire dal 2019.