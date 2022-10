Lot, accordo con JetBlue sui voli per il Nordamerica

La compagnia aerea Lot Polish Airlines, membro di Star Alliance, ha firmato un accordo di interline con il vettore statunitense low cost JetBlue Airways. Grazie a questa nuova partnership, i passeggeri che viaggiano con Lot da Varsavia verso gli Stati Uniti possono ora volare verso oltre 100 destinazioni.

«Siamo entusiasti di questo nuovo accordo in quanto consente di offrire ai nostri passeggeri molte più opzioni di volo in Nord America – ha detto Michal Fijol, chief commercial officer di Lot – Ora è possibile prenotare voli diretti per la destinazione finale con un solo biglietto e unico check i bagagli».

Dal suo hub di Varsavia, Lot vola attualmente fino a 35 volte a settimana verso le città degli Stati Uniti come New York (aeroporti di Newark e Jfk), Miami, Chicago e Los Angeles. La compagnia aerea polacca prevede inoltre di riprendere i collegamenti da Budapest per gli Usa entro l’estate 2023. Attraverso JetBlue Airways, quindi, i passeggeri Lot possono ora raggiungere senza problemi molte altre destinazioni popolari negli Stati Uniti come Boston, Las Vegas, Orlando, San Francisco e Seattle, nonché in America Latina, Porto Rico e Repubblica Dominicana.