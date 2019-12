L’Oriente di King Holidays in adv

Valorizzare la diversità, promuovere la conoscenza, superare le barriere e sorprendere con l’autenticità: sono gli obiettivi di King Holidays e del suo catalogo sull’Oriente disponibile nelle agenzie di viaggi.

«Quest’anno abbiamo diverse novità di prodotto, con un focus su India e Indocina, ma l’aspetto a cui teniamo di più è l’approccio che permea tutte le destinazioni: promuoviamo un turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente e veicolo di conoscenza, in un’ottica di apertura e di condivisione con l’altro – dichiara Barbara Cipolloni, product manager King Holidays – Soprattutto, puntiamo sull’accessibilità dell’esperienza: non vogliamo sorprendere a tutti i costi il cliente con proposte forzate o fuori luogo. Il valore aggiunto di un viaggio è la sua autenticità, il contatto diretto e senza mediazioni con la realtà locale, l’emozione di un paesaggio o di uno sguardo. E, come sempre, più le cose sembrano semplici da realizzare, più sono difficili da ottenere».

Tra circuiti avventura e tour di gruppo, il prodotto dell’operatore si distingue per l’attenzione prestata all’assistenza attiva h24. Tante anche le offerte speciali abbinate alla maggior parte dei programmi, identificabili attraverso un sistema di icone accanto a ogni itinerario.

Nel catalogo India Sri Lanka e Maldive, tra i tour c’è “Discovery Rajasthan”. Novità anche in Indocina, con il “Thailandia Express”, semplice ed essenziale. Al catalogo Malesia e Indonesia si affianca anche una programmazione extra sul Borneo.

La Cina si riconferma una delle destinazioni maggiormente richieste e l’operatore propone tre tour di gruppo differenziati per tipologia di itinerario e grado di complessità. In Giappone il tour operator propone 6 tour, tra cui “Geishe e Manga”.