L'ora del Mar Rosso multibrand di Nicolaus&Co.













Dopo l’exploit sulla Tunisia, ora tocca al Mar Rosso con Sharm el Sheikh e Marsa Alam in prima fila. Anche qui in Egitto il Gruppo Nicolaus porta la sua massiccia offerta multibrand, che – stando alle parole di Emmer Guerra, responsabile prodotto estero – si preannuncia «di qualità, ma anche particolarmente variegata e flessibile».

Torna il Valtur Sharm Reef Oasis Blue Bay, resort molto richiesto che combina posizione incantevole e ottimi servizi e piace ai nostri viaggiatori anche per il ristorante italiano Valtur Sea Breeze.

New entry su Sharm il marchio di fascia alta Raro con il rinnovato Albatros Laguna Vista, che si affianca a un altro 5 stelle, il Renaissance Golden View, più altri tre prodotti di prossima pubblicazione.

Torna nella destinazione, sotto nuove spoglie, anche il Turchese con il Beach Albatros e l’Amphoras Blue Hotel, dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra le altre strutture, il 5 stelle Parrhotel Beach Resort e l’Aurora Oriental Resort, ideali per diverse tipologie di ospiti.

Avanti tutta anche su Marsa Alam con i primi arrivi previsti per aprile. Qui è disponibile il Nicolaus Club Alam Oriental Coast, villaggio top class in stile nubiano. Debutto anche qui per il nuovo Turchese dei fratelli Pagliara con un vero “colpo di mercato”: il Paradise & Friends Flamenco Resort a Quseir, esclusiva per il mercato italiano. In programmazione anche tre hotel della rinomata catena Three Corners, tra cui il 4 stelle Equinox Beach Resort.

Previsti pacchetti dinamici e pacchetti Comfort con voli charter dalle principali città italiane, in partenza il sabato e la domenica sia per Sharm El Sheikh che per Marsa Alam. Ad aprile partenze extra con voli speciali e di linea da tutti i principali aeroporti italiani per i Ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio.

Interessanti anche i pacchetti Smart, che permettono di abbinare i servizi a terra dei vari brand del Gruppo ai voli low cost per soggiorni di durata variabile e in partenza ogni giorno della settimana.

«Siamo davvero soddisfatti dell’ottima risposta data dall’apertura delle vendite a Marsa Alam, che ha evidenziato fin da subito segnali di forte vivacità», commenta Michele Matone, product manager del gruppo Nicolaus.