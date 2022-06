L’Onu consegna a Hilton il logo “Working for Refugee Integration”













L’Unhcr, l’agenzia Onu per i rifugiati, ha consegnato a Hilton Italia il logo Welcome. Working for Refugee Integration per l’edizione 2020-21, premiandone così l’impegno a favore dell’integrazione lavorativa dei rifugiati.

Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato alle aziende che hanno assunto richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale o che hanno favorito il loro inserimento lavorativo attraverso programmi di stage e formazione.

La cerimonia si è svolta nella Protomoteca del Campidoglio e ha visto la partecipazione di Fausto Ciarcia, MariaCecilia Pinzari, Silvia Cameranesi e Valeria Scardia, invitati a ritirare il premio in rappresentanza dei cinque hotel italiani che hanno partecipato al progetto: il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel, il Lake Como, il Molino Stucky Venice, l’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton e l’Hilton Rome Airport.

L’edizione 2019 del programma Welcome di Unhcr aveva premiato l’Hilton Milan, da anni impegnato in iniziative a sostegno delle donne rifugiate.

«Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, che è totalmente in linea con i valori aziendali di Hilton. Ora possiamo testimoniare ancora di più la nostra adesione a un modello di società inclusiva, assumendoci così una parte di responsabilità nella costruzione di una società più equa e sensibile alle esigenze di chi è stato costretto a lasciare il proprio Paese», ha dichiarato Fausto Ciarcia, director hr Italy, Hilton.