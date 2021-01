Long stay senza visto: la Thailandia riparte dai pacchetti in adv













Dopo il lancio del pacchetto Un inverno con i piedi nella sabbia, che prevede un soggiorno di ben due mesi in Thailandia, oggi l’Ente del Turismo Thailandese ha lanciato il pacchetto Vola al caldo, che permette un soggiorno di 45 giorni, senza visto.

La Thailandia prosegue, così, nel suo percorso di riapertura al turismo internazionale lanciando un secondo Escape Package con una novità molto importante: ferma restando la necessità di rispettare i 15 giorni di quarantena previsti dal protocollo di accesso al paese del sorriso, cade per i turisti in arrivo la necessità di richiedere il visto, misura introdotta cautelativamente all’inizio della pandemia da Covid-19. Oltre a tracciare il sentiero verso il rilancio del turismo nel paese, con questa decisione il governo thai ha voluto introdurre un elemento che faciliti la pianificazione dei viaggi in Thailandia.

L’Escape Package No Visa, lanciato da Asian Trail in collaborazione con Bell Travel, prevede la possibilità di trascorrere 45 giorni in Thailandia a partire da 249 euro a settimana, a persona.

Anche in questo caso, come per il precedente “pacchetto 2 mesi” lanciato a dicembre 2020, il viaggio è acquistabile esclusivamente in agenzia e comprende le due destinazioni più amate dagli italiani: Bangkok e l’estensione mare a Phuket.

A Bangkok il soggiorno (16 giorni-15 notti) è previsto in camera doppia presso l’hotel tre stelle superior Furama Silom, uno degli alberghi Alternative State Quarantine (Asq) istituiti in tutta la Thailandia per trascorrere il periodo di quarantena nel massimo relax e nella massima sicurezza sanitaria.

A Phuket sarà il Burasari Patong (quattro stelle anch’esso invevitabilmente contraddistinto dalla certificazione Asq) ad accogliere i turisti che acquisteranno il pacchetto. Il trattamento previsto è di B&b in camera Premier.