Londra Gatwick verso l’abolizione del tetto ai voli

Mentre British annuncia nuove cancellazioni su Heathrow per l’inverno, l’altro aeroporto londinese di Gatwick si prepara invece ad abolire la riduzione della capacità. L’annuncio arriva direttamente dallo scalo inglese che, dopo aver segnalato l’ingresso di 400 nuovi agenti di sicurezza (che verranno utilizzati per la maggior parte nel settore dello smistamento bagagli), si appresta ad abolire il tetto ai voli imposto in questi mesi estivi a causa della carenza di personale e ai disagi aeroportuali conseguenti.

Il giornale spagnolo Preferente, però, ha segnalato che l’annuncio è avvenuto in contemporanea, però, con un nuovo pacchetto di cancellazioni che hanno interessato Gatwick nella giornata di martedì 23 agosto.

Con le nuove 400 new entry, quindi, dovrebbero terminare le cancellazioni di volo che hanno interessato soprattutto la compagnia aerea easyJet. Nel frattempo Gatwick ha visto il suo traffico aumentare nella prima metà dell’anno a 13,1 milioni di passeggeri contro i soli 570.148 dei primi sei mesi del 2021. Nonostante il netto miglioramento, il traffico presso lo scalo rappresenta ancora solo il 59% del traffico registrato nel primo semestre del 2019.

Nei primi sei mesi del 2022, l’aeroporto ha riportato un utile netto di 50,6 milioni di sterline rispetto a una perdita di 244,6 milioni di sterline nella prima metà del 2021, con un fatturato semestrale di 291,5 milioni, sette volte di più rispetto a un anno fa.

«C’è ancora molta strada da fare, ma la forte domanda ha guidato la ripresa post pandemia di Gatwick, in particolare nell’ultimo trimestre poiché tutte le restrizioni di viaggio nel Regno Unito sono state revocate», ha commentato Stewart Wingate, amministratore delegato di Gatwick. Wingate ha ricordato che «la crescita senza precedenti del traffico ha portato a giugno a problemi operativi a breve termine. La nostra decisione di agire per limitare la capacità dell’aeroporto durante il periodo cruciale delle vacanze scolastiche di luglio e agosto ha assicurato che i passeggeri potessero contare su orari affidabili quest’estate».