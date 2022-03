L’Oman abolisce il tampone per i turisti vaccinati













Importante decisione dell’Oman Civil Aviation Authority che ha abolito l’obbligo del tampone molecolare per entrare in Oman: i viaggiatori internazionali – compresi quindi gli italiani – dovranno presentare al loro arrivo solo il certificato vaccinale con Qr code, in inglese, che attesti la doppia vaccinazione anti Covid19 il cui ultimo ciclo sia concluso almeno 14 giorni dell’arrivo in Oman.

Inoltre, resta confermato che non è necessario il visto per soggiorni inferiori a 10 giorni.

E da ieri, oltre alle disposizioni dell’Ocaa, entra in vigore la norma per gli spostamenti da/per l’estero, che semplifica la normativa precedente pur continuando a prevedere la necessità di una certificazione digitale Covid Ue o equivalente per l’ingresso in Italia. Non sono più in vigore né le ordinanze relative ai voli Covid-tested né quelle relative ai corridoi turistici Covid-free.