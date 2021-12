Logis Hotels, tre buoni motivi per scegliere il turismo di prossimità













Un’altra stagione invernale all’insegna del turismo di prossimità. I recenti dati sulle prossime festività diffusi da Federalberghi evidenziano un trend in questa direzione: per Natale il 94,6% degli italiani resterà in Italia e il 68,9% di loro non uscirà dalla regione in cui risiede; per Capodanno il 97% non lascerà l’Italia e di questi il 73,8% rimarrà all’interno dei confini della propria regione.

Logis Hotels, catena europea di ristoratori e albergatori indipendenti, individua tre buoni motivi per scegliere il turismo di prossimità.

Il primo è legato alla genuinità: il turismo di prossimità è stato negli ultimi due anni un driver per la valorizzazione dei territori fuori dai tradizionali percorsi turistici, riportando al centro piccoli borghi, località e riserve naturali poco conosciute. Questa dimensione più appartata vede protagoniste realtà più piccole in grado di offrire un’esperienza più autentica e in linea con le tradizioni locali, dalla ristorazione al soggiorno, all’insegna dell’attenzione ai bisogni del cliente e della valorizzazione del territorio.

Il secondo motivo riguarda la scoperta di itinerari enogastronomici inediti: percorsi con materie prime tipiche e a km 0. La ricchezza del patrimonio vinicolo e culinario italiano offre innumerevoli spunti ed è da sempre una delle principali attrazioni italiane. Un viaggio in località vicine consente di scoprire nuovi sentieri del gusto e fare esperienze di ristorazione autentiche, con materie prime del luogo e ricette originali, preparate da esperti della tradizione.

Terzo punto riguarda il green: turismo di prossimità è sinonimo di sostenibilità. La scelta di andare “dietro casa” non toglie nulla alla magia del viaggio, perché si tratta di luoghi nuovi, con il valore aggiunto di scegliere modalità di spostamento più green, magari soggiornando in strutture che prediligano il rapporto con il territorio, attraverso la scelta di fornitori locali, e modalità di gestione più sostenibili. La vacanza diventa un’esperienza turistica, più autentica e più responsabile.

«Gli ultimi anni hanno segnato la riscoperta dei territori vicini, inaugurando una nuova stagione del turismo di prossimità – dichiara Karim Soleilhavoup, direttore generale del Gruppo – Logis Hotels rappresenta un’eccellenza in questo campo ed è sinonimo di affidabilità, sicurezza e cura del cliente, grazie all’atmosfera calda e familiare, offerta dai nostri albergatori. Inoltre, visto lo stretto rapporto che le nostre strutture instaurano con il territorio, soggiornare in un albergo Logis è prima di tutto una scelta all’insegna del turismo responsabile e sostenibile. Tutti trend che nei prossimi anni guideranno la ripresa del settore e che sono valori fondanti del nostro marchio da sempre».