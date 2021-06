Logis Hotels riapre le strutture sotto il segno della flessibilità













Con la stagione estiva ai blocchi di partenza, anche Logis Hotels – con 2.300 strutture in 8 Paesi – ha regolamentato le sue riaperture, approntando la fase di early booking con un aumento delle ricerche per strutture alberghiere sul sito italiano del +25%.

E per ripartire, il management dei Logis Hotels punta anche sulla valorizzazione del territorio e sui nuovi trend per andare incontro alle esigenze di un nuovo tipo di turista, più consapevole, attento alla sicurezza e al rispetto per l’ambiente.

Da qui la road map dei Logis che intendono fare sistema innovando un dialogo continuo con il territorio, che rappresenta la risorsa primaria del turismo, e con le istituzioni, e valorizzando eccellenze legate all’enogastronomia e alle tradizioni. In tale ottica la strategia è improntata sulla flessibilità nelle prenotazioni, adottando anche politiche di cancellazione della prenotazione e aderendo ai Bonus Vacanze. A questo si deve aggiungere la necessità di mantenere un altissimo standard in termini di sicurezza, per garantire un’esperienza al cliente piacevole in termini di servizi offerti e cura del dettaglio, ma soprattutto sicura.

Non da ultimo il tema della sostenibilità ambientale e in prospettiva, dove possibile, Logis Hotels intende introdurre migliorie per l’efficientamento nel dispiego di risorse naturali e il risparmio energetico, investendo in nuove forme di energia rinnovabile.