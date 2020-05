Logis Hotels, patto con le Ota e aiuti agli albergatori

Logis Hotels propone di ridisegnare il rapporto con le Ota con un new deal per far ripartire il settore, senza tralasciare le piccole realtà imprenditoriali e a gestione familiare.

Il gruppo prevede una serie di misure per instaurare una collaborazione duratura e proficua con le online travel agency, a vantaggio di tutti gli attori coinvolti. In particolare il patto, condiviso unilateralmente da tutti gli albergatori della catena, è basato su tre elementi:

un piano di supporto immediato per gli albergatori indipendenti per rilanciare l’attività in maniera congiunta

per gli albergatori indipendenti per rilanciare l’attività in maniera congiunta una riduzione di 5 punti delle commissioni su tutti i soggiorni nel 2020

su tutti i soggiorni nel dal 2021, l’allineamento delle commissioni a carico degli albergatori indipendenti con quelle delle grandi catene alberghiere.

«Oggi più che mai per uscire dalla crisi occorre essere uniti per risollevare un settore messo in ginocchio dall’epidemia di coronavirus – dichiara Karim Soleilhavoup, direttore generale del gruppo Logis Hotels – In qualità di principale catena di albergatori e ristoranti indipendenti in Europa la nostra attenzione va alle piccole realtà locali, espressione di qualità e attenzione al cliente. Per questo chiediamo alle Ota un tavolo di negoziati per rivedere in modo permanente le condizioni commerciali imposte ai lavoratori autonomi e ridiscuterne di nuove, più eque e favorevoli, per avviare congiuntamente un piano di supporto immediato a tutela degli albergatori indipendenti e proteggerli dal monopolio delle grandi catene alberghiere».

La catena ha intrapreso inoltre misure volte a dimostrare la vicinanza al tessuto sociale e imprenditoriale locale come: un piano di aiuti da 1,7 milioni di euro a livello internazionale per tutelare dal punto di vista finanziario le strutture e i posti di lavoro; in Francia sono state messe a disposizione del personale infermieristico 470 strutture Logis Hotels e Citotel in prossimità degli ospedali, ed è stata attivata – con la collaborazione di Unilever Food Solution – la piattaforma «J’aime Mon Resto» per la fornitura di cibo di qualità d’asporto o con consegna a domicilio dai ristoranti di zona registrati.