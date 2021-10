Logis Hotels, l’estate della ripartenza: fatturato in crescita del 32%













Estate decisamente soddisfacente per Logis Hotels, la catena di ristoratori e albergatori indipendenti in Europa con 2.300 hotel in 8 Paesi e proprietaria di 6 marchi, che ha chiuso la stagione estiva con un aumento del fatturato del 32%, dopo una partenza d’anno difficile a causa delle restrizioni sugli spostamenti, e un aumento del 38% delle vendite da prenotazioni dirette durante l’estate.

Se si guarda alle abitudini dei viaggiatori, nei Paesi in cui il Gruppo è presente, i dati raccontano di brevi break di circa 4 giorni prenotati con un anticipo di 23 giorni, in aumento rispetto ai 16 del 2020. Se si osserva, invece, il borsino medio, c’è stato un aumento del 13% della spesa rispetto al 2019.

«Siamo molto soddisfatti delle performance che il Gruppo sta ottenendo in questo frangente così delicato per il turismo internazionale – ha commentato Karim Soleilhavoup, Direttore Generale del gruppo Logis Hotels –Perché il Gruppo è riuscito, grazie alla qualità della proposta alberghiera e della sua offerta per la ristorazione, a tenere alti standard qualitativi, che ci hanno consentito di conservare le quote di mercato conquistate nel 2020 sul target dei viaggi di business. Mentre la maggior parte delle grandi catene alberghiere decideva di chiudere, le strutture a conduzione familiare di Logis Hotels hanno tenuto duro, nonostante le complicazioni legate alla gestione della pandemia e questo ci ha consentito di fidelizzare maggiormente i nostri clienti. Proprio la fidelizzazione è uno dei nostri principali driver per la crescita futura del Gruppo».

Il Gruppo ora punta molto anche sulla fidelizzazione: con carte regalo e il programma ETIK, che attualmente arriva a quasi 350.000 iscritti, si mira a crescere attraverso un programma che nasce con l’obiettivo di premiare l’unicità di ogni singolo territorio e la ricchezza della cultura locale, consente ai clienti di accumulare un importo variabile per ogni pagamento effettuato in hotel o ristorante. In questo modo, l’ospite potrà reinvestire direttamente sul territorio il valore ottenuto grazie al programma di loyalty, favorendo le attività e l’occupazione locale. L’altro prodotto pensato dal gruppo per fidelizzare i clienti è la gift e-card Logis Hotels, personalizzabile con un importo a scelta, valida per due anni, da regalare ad amici o ai propri dipendenti da spendere in hotel o ristoranti del gruppo.