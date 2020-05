Logis Hotels ai nastri di ripartenza una guida operativa

Tutto pronto per Logis Hotels, la catena di ristoratori e albergatori indipendenti in Europa con 2.400 hotel in otto Paesi, di cui 16 in Italia, che sta lavorando su diversi fronti per preparare albergatori e strutture ad accogliere di nuovo i turisti.

In particolare la catena ha sviluppato una guida operativa per adottare una serie di misure sanitarie essenziali per la ripresa e rilancio dell’attività e propone un protocollo per l’accoglienza dei clienti, per dar vita a un’esperienza di soggiorno, che unisca la tutela della salute al benessere. Inoltre, questa guida è integrata da una carta per la protezione della salute e dell’ospitalità che viene scrupolosamente rispettata ed esposta in tutte le strutture.

Logis Hotels ha invitato i ristoranti a prevedere un servizio per il cibo d’asporto con un menù dedicato, più ridotto e a un prezzo competitivo. I clienti che sceglieranno il menù potranno godere dei consigli dello chef per gustare al meglio la pietanza e di un packaging dedicato a preservare il sapore del piatto.

A completamento dell’operazione ripartenza, un riferimento alla strategia commerciale da adottare “palesemente anti Ota”: nella nota diffusa dalla catena, infatti, si legge “dal momento che le strutture di Logis Hotels appartengono tutte a proprietari indipendenti, ben radicati nel territorio, con il quale intrattengono rapporti a beneficio dell’economia locale, la catena evidenzia l’importanza di relazionarsi con la clientela invitandola a effettuare prenotazioni dirette e non appoggiarsi a piattaforme esterne per proteggere i posti di lavoro degli alberghi e sostenere la ripresa a livello locale”.