Locauto, nuova agenzia di autonoleggio a La Spezia

Locauto ha inaugurato un’agenzia di rent a car a La Spezia, lungo Viale Italia, la strada centrale che collega il porto al centro città.

«L’inaugurazione del nuovo ufficio di La Spezia – ha dichiarato Mario Tavazza, presidente di Locauto – rappresenta idealmente l’immagine del rilancio e di un graduale ritorno alla normalità anche in un mercato come quello del rent a car, tra i più colpiti dalla pandemia. Grazie alla solidità patrimoniale del nostro Gruppo e al fatto di essere un player internazionale che comunque gode di autonomia propria, siamo stati in grado fin da subito di assicurare la continuità dell’attività produttiva aziendale, trasformando una condizione di emergenza in un momento di crescita a tutti i livelli, in primis quello umano».

Il nuovo ufficio di noleggio sarà uno spazio pronto ad accogliere le richieste di mobilità di privati e aziende del territorio, con servizi di noleggio flessibili e personalizzati per ogni esigenza di spostamento e trasporto a breve, medio e lungo termine di auto e veicoli commerciali, ma sarà anche l’occasione per supportare il settore del turismo in questo delicato periodo di ripartenza.

«Questa nuova apertura – aggiunge la vice presidente Raffaella Tavazza – è il proseguimento del piano di espansione che già da inizio anno aveva visto le aperture di Varese e Mantova e che ora proseguirà con altri nuovi uffici di noleggio in tutta Italia. Stiamo inoltre continuando a lavorare per poter esprimere al meglio un nuovo modello di mobilità business-to-consumer, con particolare riferimento all’innovazione di tutti i processi legati al noleggio».