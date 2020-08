Lo zoo è anche un ecoresort, il caso Pairi Daiza in Belgio

Al Pairi Daiza Resort, l’hotel dello zoo della città belga di Brugelette, gli ospiti possono osservare gli enormi trichechi, ospiti del parco, direttamente dalla loro suite chiamata Walrus House, attraverso un’enorme vetrata. Ci sono anche suite con vista sui recinti di orsi polari, lupi, tigri siberiane e daini.

Il Pairi Daiza, infatti, nasce come zoo e giardino botanico e ospita circa 7mila animali, divisi in 700 specie. Un soggiorno davvero originale e unico attende gli ospiti, che possono scegliere dal sito ufficiale la tipologia di vista che desiderano dalla camera.

Per prenotare basta compilare un modulo e scegliere la sistemazione in base alla vista dell’animale che si vuole osservare: daini, lupi e orsi, trichechi, leoni marini, orsi, orsi polari e tigri siberiane. Inoltre, sempre attraverso il modulo, è possibile scegliere la tipologia di vista preferita: panoramica, dall’alto o faccia a faccia con gli animali. Le camere e le suite sono a tema, in base all’animale scelto, riprendendo i dettagli del luogo di provenienza dell’esemplare.

Una delle camere sicuramente più richieste è sicuramente la Walrus House, una suite sottomarina con vista diretta alla vasca dei trichechi. Si può, quindi, dormire, leggere e rilassarsi nella propria camera mentre accanto i trichechi nuotano e si divertono.

Per dormire nella “Casa dei Trichechi” vi è un pacchetto soggiorno più immersione con mezza pensione a partire da 155 euro a persona. Nel pacchetto, poi, è incluso anche l’accesso allo zoo per un giorno.

Altra suite molto richiesta è la White Bear House, con vista sugli orsi polari. I prezzi partono da 124 euro a persona a notte, con un accesso al parco incluso. Il prezzo sale in base alla vista desiderata. Infatti, il prezzo è di 155 euro a persona a notte per soggiornare faccia a faccia con gli orsi.

Le camere sono piccole e essenziali, ma dal design unico, in cui nessun dettaglio è lasciato al caso.