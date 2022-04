Lo slancio di Bwh Hotel Group: dalla linea Wellbeing alle nuove strutture













Party al rooftop, tra skyline al tramonto e saluti a un centinaio di operatori presenti alla Bit, per la ripresa della stagione dei viaggi. Un augurio che Bwh Hotel Group Italia ha inviato giocando in casa, al Bw Plus Hotel Galles, accoppiandosi con la tradizionale festa in terrazza che il gruppo alberghiero organizza ogni anno. E che ha coinciso con il lancio della nuova campagna crossmediale di Bwh Hotel Group Italia per il marchio Best Western.

Oltre 1.600 sono i passaggi, già on air, per quasi 200 milioni di contatti lordi al mese, fino al prossimo 10 maggio 2022. Il battage prevede tutti i mezzi Rai, con programmazione su radio, cinema, digitale e tv – da Che Tempo Che Fa a Ulisse, da Don Matteo ai Tg, dal Giro d’Italia all’Eurovision Song Contest, da RaiPlay a Rai YouTube – oltre alle emittenti commerciali Radio 105, Rmc, Virgin, R101, Radio Deejay, Radio Capital, Radio 24 e Rtl 102.5.

«Come primo gruppo alberghiero in Italia, vogliamo guidare la ripartenza e sostenere la stagione che inizia – dice Giovanna Manzi, ceo di Bwh Hotel Group Italia – Con questa campagna mettiamo in primo piano il nostro Paese, il nostro brand e i nostri alberghi pronti, come sempre, ad accogliere in sicurezza gli ospiti. Puntiamo sul valore del marchio e alla forza del network».

Il messaggio è che si riparte, con fiducia e investimenti nelle meravigliose opportunità offerte dall’Italia, da scoprire nel comfort dei 180 hotel Best Western in 120 destinazioni (nel mondo 4700 alberghi in oltre 100 Paesi). «Le previsioni per l’estate 2022 sono positive. I nostri hotel sono tutti aperti. Arrivano segnali anche dai mercati internazionali di prossimità e già per la primavera», aggiunge Sara Digiesi, chief marketing officer Bwh Hotel Group Italia.

Nonostante il rallentamento di dicembre, seguito a una buona estate, lo sviluppo del network è continuato con l’ingresso di 11 nuove strutture, di cui sei già prenotabili: tre a Vico Equense (Axidie Resort, Axidie Residence e Le Ancora), l’Hotel Raffaello a Roma e l’Hotel Oasi a Levanto. A conferma del gradimento dell’offerta in destinazioni turistiche, a Sorrento, Santa Margherita Ligure, il nord della Sardegna.

Nuova pure la selezione Hotel Wellbeing, label di alberghi dove la vera vacanza è il relax. Per chi ama il benessere in ogni sua espressione e sfumatura, Bwh Hotel Group Italia personalizza il soggiorno con spa, servizi beauty e menu light e detox. Il centro benessere può essere all’interno o in una struttura convenzionata vicino all’albergo e a condizioni vantaggiose, con beauty center e parrucchieri uomo-donna.

Completa l’offerta la possibilità di richiedere anche il pacchetto Wellbeing, un format personalizzabile con servizi in camera e in struttura. Sempre diversi per ogni hotel comprendono anche late check-out. Sono circa 30 in più di 15 destinazioni gli alberghi ad avere aderito al nuovo cluster, fra gli altri Torino, Milano, Roma e Napoli insieme a Verona, Bologna, Ferrara e Rende.