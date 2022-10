Lo sciopero dei trasporti Uk non ferma il Wtm

“Business as usual”. Come a dire: ordinaria amministrazione. Con queste parole Juliette Losardo, exhibition director di World Travel Market, ha smorzato i timori che la fiera del travel, prevista dal 7 al 9 novembre a ExCel London, fosse compromessa dagli scioperi dei trasporti Uk in programma il primo e il terzo giorno della manifestazione

“Wtm proseguirà con il suo fitto programma di eventi, nonostante l’azione sindacale”, si legge in una nota.

«Ci rammarica il fatto che siano stati indetti scioperi nei giorni della fiera, ma il nostro messaggio è “business as usual”», rimarca Losardo, che sottolinea come «i servizi della National Rail in entrata nella capitale saranno interessati, ma quelli di Transport for London opereranno come da programma. ExCeL – sottolinea il direttore – è una sede di livello mondiale con infrastrutture adeguate a risolvere problemi come questo».

E poi un consiglio: «Chi normalmente si sarebbe affidato ai servizi della National Rail, può prendere in considerazione un alloggio locale o utilizzare i nostri parcheggi. Negli ultimi anni il nostro settore è stato duramente colpito e siamo fiduciosi che la community dei viaggiatori parteciperà in forze».

Wtm ricorda come lo sciopero del 7 e del 9 novembre indetto dal sindacato Rmt interessi i servizi della National Rail verso il centro di Londra, che funzioneranno con un orario drasticamente ridotto. Tuttavia, i servizi di Transport for London (TfL), tra cui la metropolitana di Londra, la London Overground, la Dlr e la nuova Elizabeth Line, opereranno normalmente in queste date.

Ai partecipanti all’evento che utilizzano i mezzi pubblici è consigliato di controllare il percorso la mattina stessa sul sito www.tfl.gov.uk o tramite l’app TfL Go.

L’organizzazione ricorda, poi, come il parcheggio ExCel London Orange disponga di 1.500 posti, disponibili in base all’ordine di arrivo. Altri parcheggi nelle vicinanze sono: Dockside Road Car Park (London E16 2QT) e Manor Road Car Park (Canning Town E16 4PA). C’è anche l’O2 com una capacità di 2.000 posti auto. I visitatori, inoltre, possono utilizzare la funivia Emirates per andare e tornare da ExCeL, con uno sconto del 50% riservato ai possessori di pass Wtm.

«Non è troppo tardi per partecipare all’evento più importante del travel – conclude Losardo – Ci sono percorsi alternativi, consigliando semplicemente ai delegati di pianificare il loro percorso in anticipo».