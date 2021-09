Lituania, 10mila notti gratis per la ripartenza del travel













La Lituania ha dato il via a una campagna di promozione per il rilancio del turismo. L’iniziativa – promossa dal ministero dell’Economia e dell’Innovazione assieme a Lithuania Travel, l’agenzia nazionale per lo sviluppo turistico del Paese – dà la possibilità a chi pernotterà per almeno tre notti, di averne una in omaggio.

“Lithuania. Take your time” è il claim della campagna iniziata il 2 settembre e valida fino all’8 novembre, che vede coinvolte quasi 500 strutture ricettive e permette ai primi 10.000 turisti che si registreranno sul sito ufficiale (ricevendo un codice univoco vi email per ottenere la notte gratuita) di avere un giorno in più per visitare il Paese baltico, con le sue attrazioni naturalistiche, storiche e gastronomiche.

«La campagna testimonia la grande collaborazione che scorre tra le aziende e il governo lituani a sostegno del settore turistico a seguito della pandemia, nonché l’intento di dare ai turisti stranieri più tempo per visitare il Paese – ha dichiarato Aušrinė Armonaitė, ministro dell’Economia e dell’Innovazione – La Lituania, nel cuore del continente europeo, vanta un grande patrimonio fatto di natura incontaminata, gastronomia invitante e un’incredibile vita culturale. Perché non prolungare la propria vacanza e concedersi un’esperienza lituana ancora più completa?».

Al momento tutte le attrazioni turistiche del paese sono accessibili e soggette a minime limitazioni. Maggiori informazioni per i viaggiatori sulla situazione Covid sono reperibili al link www.lithuania.travel/en/news/covid-19-in-lithuania-information-for-tourists.