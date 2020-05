L’Italia torna a viaggiare:

riapertura all’estero il 3 giugno

Dopo un confronto “al centimetro” con le Regioni, prende ufficialmente avvio dal 18 maggio la cosiddetta fase 2 bis, le cui disposizioni principali sulle riaperture sono contenute nell’ultimo dpcm del governo Conte e nel decreto legge n°33, firmato dal Presidente della Repubblica e appena inserito in Gazzetta Ufficiale.

Provvedimenti che riguardano da vicino il settore turistico perché restituiscono ai cittadini italiani, seppur in modo graduale, la libertà di movimento.

Da lunedì – giorno in cui le agenzie di viaggi che lo vorranno potranno alzare di nuovo le serrande, oltre a spiagge, ristoranti e musei – vengono autorizzati gli spostamenti all’interno delle singole regioni senza alcuna autocertificazione.

È dal 3 giugno, invece, che ci si potrà muovere tra regioni, salvo limiti fissati ai “rischi epidemiologici” da coronavirus rilevati in determinate aree.

Ma la grande novità, ufficializzata in queste ore, riguarda l’apertura dalla stessa data dei confini nazionali con l’estero.

A partire dal 3 giugno, precisa il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di sabato sera, «sarà possibile spostarsi all’interno degli Stati dell’Unione europea senza obbligo di quarantena per chi arriva in Italia. Questo creerà le premesse per una ripresa anche del turismo».

Una riapertura, quella appena annunciata, su cui però pesa l’incognita del virus. “Gli spostamenti da e per l’estero – si legge nel decreto – possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali”.

Un passo alla volta, comunque sia, si torna a viaggiare. E seppur consapevoli dei limiti e degli incalcolabili danni subiti dall’industria turistica, non possiamo che gioirne.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO PUBBLICATO IL 16 MAGGIO IN GAZZETTA UFFICIALE