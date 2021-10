L’Italia fa il pieno di prenotazioni: il report eDreams













Le città di mare italiane hanno conquistato gran parte dei viaggiatori durante la summer. A dimostrarlo è la presenza di sei città su dieci tra le mete che hanno osservato il maggior incremento di prenotazioni di voli dall’Italia e dall’estero rispetto all’anno scorso attraverso le app e i siti del Gruppo eDreams Odigeo.

Il ranking è contenuto nel report “A year in travel by eDreams Odigeo 2021” sulle abitudini di prenotazione dei viaggiatori, le mete più gettonate nel 2021 e le prospettive per il 2022.

Nella top ten delle destinazioni per crescita di prenotazioni nel 2021 rispetto al 2020 a livello internazionale troviamo al primo posto Las Vegas, seguita da Orlando e Tirana. Subito dopo Bari, Olbia, Brindisi, Catania, Palermo, Santorini e Cagliari.

Queste le percentuali di crescita delle prenotazioni delle sei mete italiane: Bari (+258%), Olbia (+257%), Brindisi (+252%), Catania (+201%), Palermo (+200%) e Cagliari (+182%).

L’interesse turistico internazionale per i patrimoni paesaggistici e culturali dell’Italia sembra estendersi anche al 2022. Se guardiamo, infatti, le anteprime delle prenotazioni per il prossimo anno, osserviamo che Roma e Milano sono, rispettivamente, al terzo e al decimo posto delle destinazioni già bloccate dai turisti internazionali per il 2022.

Ma gli italiani hanno perso interesse per le destinazioni lontane? Niente affatto. Se infatti si dà uno sguardo alle ricerche di voli per il 2022 fatte dagli abitanti italiani, ritroviamo mete esotiche e oltreoceano. Tra le destinazioni più cercate per volare il prossimo anno compaiono nella top ten, come mete a lungo raggio, New York al primo posto, ma anche le Maldive al quarto o Dubai al sesto.

Osservando, invece, dove hanno volato i turisti nel 2021 si scopre che nella classifica internazionale delle mete più gettonate di quest’anno Milano e Roma si piazzano rispettivamente al quarto e all’ottavo posto.

Pablo Caspers, chief travel officer di eDreams Odigeo, ha commentato: «Dall’inizio del 2021 abbiamo osservato come la voglia di viaggiare non si sia mai affievolita: i dati ci dicono che i nostri clienti hanno continuato a sognare e pianificare viaggi nonostante le restrizioni. Le prenotazioni hanno continuato a crescere con l’avanzare delle campagne vaccinali e oggi siamo davanti a cifre davvero incoraggianti. Da giugno ad agosto le prenotazioni sono state superiori ai livelli pre Covid e durante i Prime Days di ottobre abbiamo registrato vendite record. In eDreams siamo orgogliosi del lavoro svolto negli ultimi due anni».