L’Isola d’Elba lancia la polizza anti Covid per i turisti

Scatta l’operazione vacanze sicure anti Covid all’Isola d’Elba con la nuova formula #ElbaOK ideata da Nobis Assicurazioni, da Gestione Associata del Turismo e dall’Agenzia Generale plurimandataria Galgano S.p.A., che permette a turisti italiani e stranieri la copertura dei costi relativi alla vacanza in caso di situazioni negative, comprese anche quelle derivanti da Covid-19.

Con la polizza #ElbaOK gli ospiti dell’isola saranno tutelati e garantiti in caso di eventi negativi(compreso il Covid-19) in tutti gli aspetti della loro vacanza, dall’annullamento della prenotazione di tutte le strutture ricettive (dagli hotel fino agli appartamenti) per qualsiasi causa, alla possibilità di assicurare le prenotazioni già effettuate.

Inoltre nella polizza è inclusa l’assistenza alla persona senza limiti d’età per tutta la durata della vacanza, il rimborso delle spese di viaggio e di quelle mediche nonché il furto del bagaglio, la diaria da ricovero e indennità da convalescenza in caso di Covid-19 fino alla ripetizione del soggiorno presso la struttura ricettiva o l’interruzione del soggiorno a seguito di quarantena.

#ElbaOK offre poi prestazioni di assistenza alla persona, all’abitazione, al veicolo e ai familiari rimasti a casa, garantite 24 ore su 24 dalla centrale operativa e dal Servizio medico di Nobis Assicurazioni.

I turisti potranno stipulare la polizza direttamente su www.elbaok.it o attraverso le strutture ricettive e potranno optare tra una versione dell’assicurazione light o all-inclusive per una copertura più completa. Altra peculiarità di questa assicurazione è l’ambito di applicazione internazionale perché è rivolta non solo ai turisti italiani o europei, ma a tutti coloro che sceglieranno l’Isola d’Elba per la stagione estiva 2020 garantendo anche, in caso di disdetta, i costi di aereo o i costi di viaggio in auto dai confini italiani alla destinazione.

Attualmente l’isola d’Elba è facilmente raggiungibile in aereo grazie alla conferma di voli da Pisa, Firenze e da fine giugno da Milano e in traghetto dal porto di Piombino.