L’Isnart sostiene il turismo con un ciclo di 70 web conference

Un ciclo di 70 web conference, dal titolo Far ripartire il turismo. Da protagonista di Isnart con Unioncamere e Camera di Commercio mettono in campo numeri importanti per sostenere le imprese turistiche in difficoltà

Una vera e propria road map, già iniziata a fine maggio e che continuerà fino a settembre, nella quale sono coinvolti 15 territori regionali e circa 70 aree provinciali dell’intera penisola, oltre a 50 camere di commercio insieme a 1.500 imprese turistiche, che si occupano di ricettività, ristorazione e servizi per il turismo.

Gli incontri, rimodulati alla luce della emergenza coronavirus, vedono avvicendarsi 18 professionisti selezionati e specializzati in assistenza delle imprese turistiche nei momenti di crisi. Ciascun webinar fornisce strumenti utili alle imprese per avere una visione prospettica del turismo che verrà, e per mettere a loro disposizione gli strumenti necessari per ritarare la macchina organizzativa e non disperdere le proprie performance di mercato.

Questi incontri virtuali vengono introdotti da un web meeting di ascolto per raccogliere le necessità degli operatori. Cinque i temi trattati: come gestire la crisi e fare business, come coniugare qualità e sicurezza nell’offerta, e ancora come attivare pratiche turistiche sostenibili e convenienti per le aziende e usare l’accessibilità per garantire l’accoglienza per tutti e ottimizzare la relazione tra turismo, web e nuove tecnologie.