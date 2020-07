Lisbona accoglie i turisti in sicurezza

Le aree turistiche della regione di Lisbona sono pronte ad accogliere i visitatori internazionali. Le autorità lusitane hanno adottato tutte le misure possibili per garantire gli standard di ospitalità, sicurezza e accoglienza della destinazione che le hanno fatto guadagnare la fama di cui gode e che le fanno mantenere lo status di top travel destination europea.

Sono ormai fuori dal rischio pandemico e in grado di accogliere turisti garantendo un’esperienza di viaggio sicura luoghi come: Terreiro do Paço, Baixa/Chiado, Belém-Ajuda, Parque das Nações, la zona fluviale, i quartieri storici di Lisbona (Alfama, Bica, Bairro Alto, Mouraria, Graça) e Sintra – patrimonio mondiale Unesco, Cascais e le sue spiagge, Mafra, Ericeira (riserva mondiale del surf), Arrábida (il parco naturale e le spiagge), Azeitão e le sue cantine, la Costa da Caparica.

«Dallo scorso giugno abbiamo avuto il piacere di dare nuovamente il benvenuto ai visitatori nella meravigliosa regione di Lisbona – afferma Paula Oliveira, executive director di Turismo de Lisboa – E la nostra priorità è la loro salute e sicurezza. Parallelamente, lavoriamo per fare in modo che i nostri turisti possano vivere esperienze indimenticabili, un’esperienza gastronomica senza pari e momenti di autentico svago sempre in sicurezza».

Sono state emanate linee guida generali di comportamento: tutte le persone devono adottare una distanza sociale e hanno l’obbligo di indossare la mascherina sui trasporti pubblici e durante l’uso dei servizi, nei negozi e nei supermercati, negli spazi chiusi o in luoghi con molte persone. Tutti i servizi devono adottare misure di igiene e di sanificazione secondo le indicazioni della Direzione generale della Salute, con raccomandazioni specifiche per i vari settori di attività.

In ambito turistico, è implementato il sigillo “Clean & Safe“, segno tangibile per i viaggiatori di maggiore sicurezza e fiducia nell’utilizzo delle strutture ricettive, nei vari servizi turistici, nei ristoranti e nelle attrazioni turistiche.