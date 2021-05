L’Irlanda riapre al turismo e aderisce al Green Pass europeo













L’Irlanda riapre al turismo internazionale: è arrivato l’annuncio da parte del governo sulla riapertura ai viaggi internazionali verso l’isola di smeraldo. L’adozione da parte dell’Irlanda del nuovo Digital Covid Certificate (conosciuto anche come Green Pass) messo a punto dall’Unione Europea consentirà viaggi più fluidi tra gli stati membri dell’Ue. L’Irlanda aderirà al programma dal 19 luglio, il che significa che i viaggiatori dall’Italia muniti di pass che attesterà o l’avvenuto vaccino, o un test negativo al Covid-19 o la guarigione dal Covid-19, potranno visitare l’Irlanda senza necessità di ulteriori test o della quarantena.

Dal canto suo, l’Irlanda del Nord ha confermato che i visitatori provenienti della Gran Bretagna potranno tornarvi da subito e dunque si attendono ulteriori annunci, la prossima settimana, da Belfast in merito al turismo internazionale. dall’Irlanda del Nord.

Turismo Irlandese e l’industria del turismo in Irlanda hanno pianificato attivamente la ripresa dei viaggi internazionali: è pronta al lancio una campagna promozionale per attirare e accogliere i visitatori che proverranno dall’Italia. Inoltre, l’isola si sta preparando «per garantire ai visitatori una perfetta vacanza già dai prossimi mesi del 2021. La salute e la sicurezza di tutti i visitatori saranno la priorità, assicurando la loro sicurezza e il nostro tipico benvenuto irlandese».

Niall Gibbons, ceo di Turismo Irlandese, ha commentato: «L’annuncio di oggi è un passo estremamente gradito e importante sulla strada della ripresa per la nostra industria in Irlanda e per i nostri partner commerciali all’estero. Ciò contribuirà a proteggere migliaia di posti di lavoro. Per la prima volta in molti mesi, possiamo guardare al futuro con ottimismo. Turismo Irlandese sa e comprende quanto sia stato difficile l’ultimo anno per i nostri partner commerciali esteri. Apprezziamo molto il lavoro che viene svolto da tutti coloro che promuovono l’Irlanda come meta e non vediamo l’ora di lavorare con loro per ricostruirla nei mesi e negli anni a venire. Apprezziamo molto il continuo sostegno a Tourism Ireland e all’industria del turismo sull’isola d’Irlanda. Nei prossimi mesi, lavoreremo a pieno ritmo, con tutti i nostri partner, per riattivare ogni ambito del nostro turismo. Il nostro messaggio è che non vediamo l’ora di “stendere il nostro tappeto verde” e dare il benvenuto ai nostri visitatori stranieri».