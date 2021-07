L’Irlanda riapre ai turisti europei: le regole d’ingresso













L’Irlanda ha riaperto le sue frontiere ai visitatori dell’Unione Europea in possesso del certificato digitale

Covid a partire dal 19 luglio. Per poter accedere come turisti al Paese del Nord Europa sarà necessario, quindi, compilare il modulo Passenger Locator Form (PLF), indicando quale documento si possiede tra quelli richiesti, ovvero il certificato di vaccinazione o il certificato di guarigione da Covid-19 negli ultimi 6 mesi oppure il risultato di test Rt-Pcr negativo effettuato entro 72 ore dall’arrivo.

Il Plf del passeggero sarà controllato prima della partenza per l’Irlanda dalla compagnia aerea e ai visitatori potrebbe essere chiesto di fornire il certificato indicato sul modulo. All’arrivo in Irlanda, inoltre, verranno effettuati controlli a campione su certificati digitali Covid, altri documenti di vaccinazioni e test Rt-Pcr negativi. La nota dell’ente del turismo irlandese sottolinea che “questi controlli aggiuntivi potrebbe causare qualche disagio, con conseguenti possibili ritardi per visitatori, ed è pertanto opportuno concedersi più tempo sia per la partenza sia per l’arrivo”.

Per poter viaggiare in Irlanda, inoltre, i minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni, dovranno aver effettuato avere un test Rt-Pcr negativo anche se sono accompagnati da adulti completamente vaccinati o guariti, mentre i bambini di età inferiore ai 12 anni non hanno bisogno di fare alcun test.

Prima di intraprendere il viaggio è, comunque, sempre consigliato controllare il sito web del governo irlandese per aggiornamenti in tempo reale inerenti procedure e documentazione da portare con sé.

“È importante notare anche che solamente chi ha completato l’iter di vaccinazione o chi è in possesso di un certificato di guarigione da Covid-19, rilasciato negli ultimi 6 mesi, potrà usufruire dei servizi di ristorazione al coperto nel corso del proprio soggiorno in Irlanda. Si prevede che l’applicazione di questa norma entrerà in vigore a partire dal 26 luglio e come prova per accedere ai ristoranti può essere utilizzato il certificato digitale Covid dell’Ue. Chi soggiorna, invece, in hotel può usufruire delle opzioni di ristorazione offerte all’interno della struttura”, sottolinea la nota dell’ente.

L’Irlanda del Nord, invece, applica un sistema a semaforo per Paesi classificati verdi, rossi e arancioni e le

misure in atto dipenderanno dai Paesi da cui il viaggiatore proviene o attraverso il quale sta transitando. Per ulteriori dettagli si può consultare il sito web del governo dell’Irlanda del Nord.

«L’industria turistica irlandese non vede l’ora di accogliere nuovamente i visitatori italiani e si adopererà per far sì che l’esperienza di viaggio in Irlanda sia piacevole e sicura – ha dichiarato Niall Gibbons, ceo di Tourism Ireland – La salute di tutti i nostri visitatori continua a essere la nostra priorità e ci assicureremo che unitamente a un caldo benvenuto irlandese godano sempre di tutta la protezione necessaria».