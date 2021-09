L’Irlanda lancia la campagna promozionale Green Button













Tourism Ireland, ente del Turismo Irlandese, sta per lanciare la nuova campagna promozionale Green Button – Il tasto verde in Italia, che coinvolgerà anche agenzie e tour operator sul territorio.

La campagna di marketing prende il via da lunedì 13 settembre, e il concept si basa sul colore verde, associato da sempre all’isola d’Irlanda. L’obiettivo è molto chiaro: incoraggiare i potenziali viaggiatori a “premere il tasto verde”, e ripartire alla scoperta dell’Irlanda.

Per farlo, la campagna punterà sulle attrazioni più emblematiche dell’isola attraverso vari canali di comunicazione tra cui radio, outdoor e piattaforme digitali.

Per i professionisti del turismo, è previsto un toolkit gratuito, scaricabile a trade.ireland.com/en-ie/greenbuttontoolkit-1# che include banner digitali da utilizzare per le offerte dedicate all’Irlanda, sfondi da utilizzare per webinar o presentazioni, e biglietti digitali.

In questo modo, sarà molto più semplice allineare la propria comunicazione con quella di Tourism Ireland, e promuovere la destinazione in maniera più efficace e mirata.

Inoltre, Tourism Ireland offre anche la possibilità ad agenzie e tour operator, di pubblicare sul proprio sito offerte e pacchetti per la destinazione.