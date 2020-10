L’inverno senza paura di Qatar Airways: 124 destinazioni e flessibilità

Arriverà a servire fino a 124 destinazioni entro la fine del 2020 il network invernale di Qatar Airways. Ad annunciarlo è una nota della compagnia che mette in evidenza come le previsioni del vettore siano, pur dipendendo dall’evoluzione a livello mondiale della pandemia, sono state effettuate basandosi sull’esperienza accumulata nei mesi scorsi, quando proprio Qatar Airways è stata l’unica aerolinea a livello mondiale a non interrompere mai i propri collegamenti.

«Siamo orgogliosi di essere la compagnia aerea a livello globale di cui i passeggeri si fidano e a cui si affidano per volare dove desiderano in modo sicuro e affidabile. Questa fiducia ha origine nell’offerta di un programma di voli onesto e realistico rispetto alle attuali condizioni di mercato e alle restrizioni all’ingresso in tutto il mondo. Inoltre, quando le restrizioni d’ingresso cambiano e ci costringono a posticipare o cancellare i voli, sosteniamo i nostri passeggeri con le opzioni più flessibili e generose per riprogrammare i loro piani», ha detto a questo proposito il ceo del Gruppo, Akbar Al Baker.

Che ha aggiunto: «Mentre continuiamo a ricostruire la nostra rete globale, rimaniamo concentrati nel fornire una connettività con connessioni verso numerose destinazioni, sicura e affidabile ai nostri milioni di passeggeri e nel garantire che continueremo a guadagnarci la loro fiducia ogni volta che sceglieranno di volare con Qatar Airways».

Entro la fine del 2020, Qatar Airways prevede di ricostruire il network verso 124 destinazioni, tra cui 21 in Africa, 10 nelle Americhe, 42 in Asia-Pacifico, 38 in Europa e 13 in Medio Oriente.

Per garantire la massima libertà ai suoi passeggeri nella scelta del viaggio, la compagnia ha confermato anche l’impegno di mettere a disposizione opzioni di prenotazione flessibili per i biglietti emessi prima del 31 dicembre 2020. In particolare, i passeggeri che hanno bisogno di cambiare i loro piani di viaggio, possono: mantenere i biglietti prenotati per un massimo di due anni dalla data di emissione; beneficiare di un numero illimitato di cambi di data; scambiare il proprio biglietto con un voucher di viaggio con un valore aggiuntivo del 10%

Se i passeggeri hanno invece, subito ripercussioni sui loro piani di viaggio a causa di fattori che esulano dal loro controllo, possono: cambiare la loro destinazione (all’interno dello stesso continente di origine della prenotazione per i soci del Privilege Club Qatar Airways o all’interno dello stesso paese o in un raggio di 500 miglia per i non soci); convertire il biglietto in Qmiles per utilizzarle come preferiscono; chiedere il rimborso del biglietto senza spese aggiuntive.