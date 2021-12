L’inverno di Trenitalia: più corse per sud e montagna













Prende il via il 12 dicembre l’orario invernale 2021/2022 di Trenitalia con oltre 7mila collegamenti al giorno tra Frecce, Intercity e Regionali. Obiettivo: aumentare il mercato dei passeggeri via treno, in totale sicurezza e con grande attenzione all’ambiente connettendo grandi città, piccoli borghi, località di montagna e offrendo i servizi utili a aggiungere i mercatini di Natale, i siti patrimoni Unesco, giardini e parchi. Le principali novità dell’orario invernale sono state presentate a Milano dall’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi. Dal 12 dicembre quindi, saranno oltre 230 le Frecce al giorno che collegheranno fra loro le grandi città, con sei Frecciarossa al giorno in più tra Roma e Milano; quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma; e un Frecciargento fra Roma e Genova in meno di 4 ore. La società ha anche aumentato i collegamenti in Frecciarossa fra Venezia e Roma, con 32 treni al giorno.

Aumentano e migliorano anche i collegamenti verso il Sud e le soluzioni treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia. A disposizione dei passeggeri sono previsti 94 Intercity e 24 Intercity Notte per le medie località e i capoluoghi di provincia e nuove destinazioni per i 6.800 treni al giorno del Regionale.

MONTAGNA E MERCATINI DI NATALE

Per quanto riguarda la montagna, Trenitalia prevede le seguenti novità: sarà possibile spostarsi tra Aosta e Torino senza cambio in meno di 2 ore e gli sciatori liguri e francesi avranno a disposizione 12 collegamenti aggiuntivi tra Limone Piemonte e Tende.

Per le Dolomiti, inoltre, tornano Arabba, Alleghe e Belluno grazie ad Alleghe Link la combinazione integrata treno+bus. Per chi sceglie l’Alta Velocità sono previsti due Frecciarossa da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia, Milano, Torino direttamente per Oulx e Bardonecchia e 10 collegamenti treno+bus con FrecciaLink al giorno nei weekend per raggiungere Cortina e Cadore, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Courmayeur.

Focus mercatini di Natale anche per la prima parte dell’inverno, con Trenitalia che permette di raggiungere 80 destinazioni sono comodamente raggiungibili con il Regionale – tra queste Asti, Aosta, Stresa, Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Levico, Cortina d’Ampezzo, Lucca, Arezzo, Vetralla, Perugia, Salerno, con Luci d’Artista 2021 e Siracusa – mentre le soluzioni integrate treno+bus del Regionale consentono di raggiungere Serravalle Designer Outlet e Mondovicino Outlet Village.

LE ROTTE VERSO SUD

Prosegue l’attenzione verso il sud di Trenitalia con più collegamenti e maggiore frequenza nel periodo natalizio e, più in generale, in tutto l’orario invernale 2021-2022. Più frequenti i collegamenti delle Frecce da e per la Puglia. In particolare, due corse Frecciargento in più portano a 14 i collegamenti al giorno fra Roma e Puglia. La nuova partenza giornaliera da Lecce è alle 7.10 e da Bari alle 8.46, mentre la nuova partenza da Roma alla Puglia è alle 13.05. Aumentano anche i collegamenti Frecciarossa sulla linea Adriatica con l’upgrade da Frecciargento e da Frecciabianca, in quest’ultimo caso migliorando anche i tempi di viaggio fino a circa 30 minuti per la rotta Milano-Lecce. Più avanti, in vista della primavera, sarà semplice raggiungere Ostuni con il collegamento treno regionale+bus Ostuni Link.

Anche da e per la Calabria migliorano i collegamenti con la novità di due Frecciarossa al giorno fra Venezia e le città calabresi, in sostituzione degli attuali Frecciargento, con un totale di 16 corse Frecce fra Roma e la Calabria. Confermate inoltre le sei corse che collegano la regione a Milano con la possibilità di viaggiare di notte nel periodo natalizio a bordo del Frecciarossa con partenza da Milano e fermate a Milano Rogoredo, Reggio Emilia AV, Bologna, Firenze, Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni. Sempre in Calabria, da marzo l’Istituto nautico di Pizzo sarà raggiungibile in treno+autobus, inoltre i treni regionali saranno meglio integrati ai servizi del trasporto pubblico locale di Reggio Calabria. Per raggiungere o partire dalla Sicilia gli orari delle Frecce sono stati programmati per avere una migliore connessione con i mezzi veloci di BluJet.

Sicilia, Puglia e Calabria sono raggiungibili anche con gli Intercity e Intercity Notte che collegano dalle grandi città ai capoluoghi di provincia per i luoghi a maggior interesse turistico e gli eventi culturali del Paese. Con l’avvicinarsi della primavera prenderà il via il collegamento intermodale per raggiungere la Valle dei Templi . Importanti novità nel nuovo orario invernale 2021-2022 sono previste per il Sud anche per il Regionale di Trenitalia. Oltre al graduale rinnovo del parco, con consegne di nuovi treni in tutte le Regioni, in Campania, grazie a collegamenti integrati fra Trenitalia e EAV, da febbraio sarà possibile raggiungere Ercolano Scavi, Parco Nazionale del Vesuvio, Pompei e le principali località della penisola sorrentina. Un po’ più a Sud, nel cuore del Cilento, dal 19 dicembre sarà possibile raggiungere in treno+autobus la Certosa di Padula, la più grande d’Italia, opera patrimonio dell’Unesco. Invece, nel periodo natalizio le ormai famose luminarie di Salerno saranno facilmente raggiungibili con 20 corse aggiuntive nei giorni di festa.

L’ESTERO E LE PROMOZIONI

Con gli Eurocity e gli Euronight, infine, è possibile raggiungere anche l’estero. Sono quattro i treni notturni, da Milano-Verona-Padova e da Roma-Firenze, che collegano l’Italia con l’Austria e la Germania diretti a Vienna e Monaco di Baviera. Per arrivare in Svizzera sono disponibili 40 treni al giorno, con il nuovo collegamento diretto Bologna-Zurigo via Milano, due nuovi collegamenti con Basilea via Domodossola e un maggior numero di treni diretti a Lucerna e Basilea da Milano via Chiasso. Due treni al giorno collegano l’Italia alla Germania, fino a Francoforte.

Sul fronte delle promozioni, infine, per i viaggi programmati nell’inverno 2021/22 con l’Alta Velocità e Intercity sono disponibili tariffe speciali e riduzioni con i programmi Me&You, Young e Senior.

I titolari di CartaFreccia potranno usufruire di sconti dal 20 al 50%, mentre, con la promo Insieme, per gruppi da 3 a 5 persone le riduzioni partono dal 35 fino al 50%. I bimbi fino a 15 anni viaggiano gratis. Il Frecciarossa porta anche ai grandi eventi musicali e sportivi del tennis, della pallavolo e della Supercoppa con sconti dal 20 al 50%. E durante i weekend si possono acquistare i biglietti in tariffa Supereconomy con ulteriori sconti, utilizzando i codici promozionali.

Novità a partire dal 18 dicembre, la possibilità di ottenere il rimborso al 90% fino a due giorni prima della partenza anche per i biglietti in tariffa Economy e Supereconomy, aggiungendo l’opzione rimborso in fase di acquisto. Se si sceglie di viaggiare senza limitazioni su Trenitalia Regionale, per qualsiasi destinazione nei weekend, dal 18 dicembre al 27 marzo, è possibile acquistare la promo Weekend Insieme a soli 22 euro. Nello stesso periodo, ogni ragazzo fino a 15 anni viaggia gratis con la promo Junior Weekend se accompagnato da adulto over 25 pagante.

Se invece si desidera organizzare il proprio tour personalizzato alla scoperta del Belpaese con i treni regionali, le promo Italia in Tour dell’orario invernale permettono di spostarsi per 3 giorni senza limiti a 29 euro e per 5 giorni senza limiti a 49 euro, mentre per i ragazzi il prezzo è di 15 euro per 3 giorni e 25 euro per 5 giorni. Se si è titolari di un abbonamento regionale è confermata la Promo Viaggia con Me si viaggia in due ovunque al prezzo di un solo biglietto. Infine, in occasione di alcune Giornate mondiali e internazionali, si potrà viaggiare con lo sconto del 50% sui biglietti di corsa semplice acquistati attraverso il canale on line.