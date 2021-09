L’inverno di Msc in Arabia Saudita a bordo di Bellissima













Msc Bellissima continuerà a navigare in Arabia Saudita e nel Mar Rosso anche nella stagione invernale 2021/2022. Dopo aver navigato nella regione quest’estate per la sua stagione inaugurale partita a luglio dall’homeport di Jeddah – dedicata al mercato domestico – la nave sarà a disposizione anche del mercato Italia per l’inverno.

Msc Bellissima – in flotta dal 2019 – sostituirà Msc Magnifica, il cui impiego nella regione era inizialmente previsto per la stagione.

Dal 30 ottobre 2021 Bellissima offrirà dunque crociere di 7 notti da Jeddah, facendo scalo nei porti di Ras Al Abyad, Aqaba per Petra in Giordania, Safaga per Luxor in Egitto e poi AlWajh, Yanbu e Hejazi in Arabia Saudita.

Nel dettaglio, Jeddah, in Arabia Saudita, è sito patrimonio Unesco e racchiude storia e modernità: AlBalad, la città vecchia e simbolo del melting pot culturale, che risale al VII secolo, con l’antico souk, ma anche spiaggia, lungomare e moderni centri commerciali. Ras Al Abyad, sempre in Arabia Saudita, è conosciuta come “The White Coast” per le spiagge bianche incontaminate. Aqaba, in Giordania, sulla costa del Mar Rosso è l’ideale per i subacquei e per gli appassionati di storia. Dallo snorkeling nel Parco Marino di Aqaba al Castello Mamelucco e al Museo Archeologico di Aqaba. La vicinanza a Petra offre agli ospiti la possibilità di visitare questo sito Unesco abitato fin dall’inizio del 7.000 a.C. Safaga, in Egitto, è la porta d’ingresso a Luxor: le rovine dei templi, Karnak, la Necropoli, la Valle dei Re e la Valle delle Regine. AlWajh, in Arabia Saudita, è famosa per il mare turchese e i suoi 100 km di spiagge incontaminate. Yanbu, sempre nella regione arabica, ha la città vecchia a pochi passi dal porto, che risale a 2.500 anni fa e offre uno dei più antichi souk; è conosciuta come “la capitale delle immersioni”, ed è diventata una destinazione turistica grazie alle coste di sabbia bianca e alle vivaci barriere coralline nel Mar Rosso saudita. Hejazi, infine, è la porta costiera per Alula, primo sito dell’Arabia Saudita riconosciuto come Patrimonio Unesco: è caratterizzata da più di 110 tombe scolpite da formazioni rocciose giganti, nonché da siti antichi che risalgono al primo millennio a.C.

Alla fine di marzo 2022, la nave lascerà la regione e si riposizionerà in Giappone per crociere programmate da Yokohama, dal 21 aprile.