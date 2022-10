L’inverno di Malta: «Weekend e city break con l’aumento dei voli»

Una riuscita combinazione di collegamenti facili, ampia e diversificata offerta di ospitalità e grande varietà di prodotto. È la formula alla base della competitività turistica di Malta tra le destinazioni del Mediterraneo, premiata quest’estate da una sostenuta ripresa in termini di arrivi e di spesa pro capite, che hanno quasi recuperato i livelli pre Covid.

Nel periodo gennaio-agosto 2022 gli arrivi internazionali sono stati circa 1,5 milioni, pari al 72% dei volumi del 2019. «Nonostante l’apertura a metà aprile ci abbia fatto perdere alcuni ponti primaverili, abbiamo comunque avuto una ripresa notevole nei mesi estivi – commenta Ester Tamasi, direttore VisitMalta Italia – L’Italia si conferma secondo mercato per Malta, con i primi sette mesi del 2022 che si posizionano all’88% del medesimo periodo del 2019. Tra gennaio e luglio 2022, quasi 191.000 turisti italiani hanno visitato Malta, generando 1,2 milioni di pernottamenti e 110 milioni di euro di spesa. Mentre il solo mese di agosto ha fatto registrare 60 mila presenze».

Dati positivi che accompagnano le proiezioni favorevoli su novembre e dicembre, che dovrebbero attestarsi sul 70% circa di occupazione delle strutture alberghiere. Ad agevolare la scelta di Malta da parte dei turisti giocano un ruolo fondamentale i collegamenti aerei. Per la winter sono confermate 16 rotte dirette tra Italia e Malta con voli operati da Air Malta in codeshare con Ita Airways e da Ryanair.

Raddoppiati i voli giornalieri della compagnia di bandiera da Roma Fiumicino, con due partenze al mattino e in orario serale. «Questo consentirà una più facile organizzazione di weekend e city break a Valletta – sottolinea Tamasi – Un prodotto su cui puntiamo molto, che unisce il soggiorno in città con una serie di esperienze che si possono vivere su tutte le isole. Il clima meraviglioso tutto l’anno consente, per esempio, di svolgere attività all’aria aperta ed escursioni a Gozo, che con il ferry diretto si raggiunge in 40 minuti da Valletta».

Una formula, quella dei city break, favorita anche dall’incremento dei posti letto disponibili in città, passati dai 679 del 2019 ai 975 attuali, con l’apertura di alcuni boutique hotel in palazzi storici dell’epoca dei Cavalieri di Malta nel cuore di Valletta e anche in altre località, che fanno rivivere la parte storica dei borghi.

Nel nord dell’isola, nelle zona di Saint-Paul e Bugibba, invece, sono numerose le strutture 4 stelle che hanno approfittato della lunga chiusura causa pandemia per fare lavori di ristrutturazione, rinnovare l’offerta e intercettare così nuovi target come le famiglie con bambini.

Prodotti di punta sono gli itinerari culturali-archeologici, l’outdoor e il trekking che valorizzano soprattutto la parte ovest dell’isola di Malta, e i corsi di lingua specialistici per adulti come il Business English. «Questo per noi è da sempre un segmento molto importante – interviene Tamasi – Ma se prima il target era principalmente europeo, adesso è più internazionale e di conseguenza attira anche un target più adulto, soprattutto dal mercato italiano. Sono tanti i professionisti che vengono a Malta per avere un interscambio culturale e di approfondimento della lingua, anche perché la destinazione consente di abbinare lo studio dell’inglese a esperienze che sposano le loro passioni di viaggio, come la vela o il diving, altro settore per noi molto importante».

Le immersioni generano infatti circa il 5% degli arrivi turistici, grazie alle peculiarità offerte dall’arcipelago e da un’offerta diversificata. Oltre alle classiche immersioni ricreative, è possibile praticare anche quelle tecniche, con il più ampio numero di relitti sommersi disponibili di tutto il Mediterraneo, ai quali si aggiungono gli itinerari subacquei archeologici.

Particolarmente ricca è anche l’offerta legata agli eventi di grande richiamo internazionale, dal Baroque Festival al Villaggio di Natale a Valletta, dalla Rolex Middle Sea Race all’Europride che si terrà nella capitale dal 7 al 17 settembre 2023, confermando Malta come una delle destinazioni più inclusive del panorama mondiale.