L'inverno di Klm fa rotta su 162 destinazioni













Pronto il nuovo orario invernale di Klm che entrerà in vigore il 31 ottobre e sarà valido fino al 26 marzo 2022. Con l’allentamento delle restrizioni di viaggio, il vettore olandese aumenta nuovamente la propria capacità con voli diretti da Amsterdam verso 162 destinazioni, 72 intercontinentali e 90 in Europa.

Di fatti, già da settimane Klm ha ripreso i collegamenti di quasi tutta la sua rete pre-Covid (ad eccezione di una sola destinazione). I voli intercontinentali opereranno a circa il 75% della capacità quest’inverno rispetto all’inverno 2019.

Ora che i viaggiatori europei vaccinati saranno di nuovo i benvenuti negli Stati Uniti a partire dall’8 novembre, Klm amplierà la capacità verso le varie destinazioni statunitensi. Il numero di voli per Atlanta, per esempio, sarà quasi raddoppiato arrivando a 12 alla settimana, mentre ci saranno 11 voli settimanali per New York Jfk. Klmservirà anche Las Vegas e Miami quest’inverno, entrambe tre volte alla settimana. Il servizio per Minneapolis, ripreso in estate, continuerà anche questo inverno con tre voli settimanali.

E sull’onda del forte aumento della domanda di viaggi verso mete caraibiche durante l’estate, la compagnia aerea sta lavorando sull’incremento della capacità verso i Caraibi e raddoppierà il numero di voli per Curaçao raggiungendo i 14 alla settimana. Aumenterà anche la capacità giornaliera sulla rotta per Aruba e Bonaire utilizzando un Boeing 777-300ER, il suo più grande aereo passeggeri. Per soddisfare la domanda prevista durante le festività natalizie, Klm sta inoltre pianificando altri tre voli settimanali per queste isole, portando il numero totale di voli settimanali per Aruba e Bonaire a dieci entro la fine dell’anno.

La rete della compagnia partner di Air France mostra anche segni di ripresa in Sud America, con quattro voli settimanali per San José e Liberia in Costa Rica (rispetto ai due dello scorso inverno) e un servizio quotidiano per Panama City. Aumenterà anche la capacità sulla rotta per Paramaribo con quattro voli settimanali (rispetto a uno solo dello scorso inverno a causa delle severe restrizioni di viaggio). Il servizio di linea più lungo di KLM, non stop da Amsterdam a Santiago del Cile, continuerà con tre voli settimanali.

L’operativo winter di Klm, poi, vedrà l’introduzione di quattro destinazioni completamente nuove: Mombasa, Cancún, Port of Spain e Bridgetown. Il primo volo per Cancún in Messico decollerà il 2 novembre, con cinque voli settimanali durante le vacanze di Natale. Questo porterà il numero totale di voli settimanali di KLM per il Messico a 12. Il primo volo (combinato) per Port of Spain a Trinidad & Tobago e Bridgetown alle Barbados è decollato il 16 ottobre e sarà operativo tre volte a settimana. Il servizio di linea per Mombasa in Kenya dovrebbe iniziare all’inizio di dicembre; Klm sta attualmente ottenendo i necessari permessi di volo dalle autorità keniote.