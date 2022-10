L’inverno di Costa Crociere con il nuovo itinerario di Toscana

Per la stagione invernale, Costa Crociere propone una vacanza al caldo, a poche ore di volo dall’Italia: dal 17 dicembre 2022 all’11 marzo 2023, Costa Toscana, ammiraglia della flotta, offrirà un itinerario di una settimana negli Emirati Arabi e Oman. Le crociere sono disponibili con il pacchetto “volo+crociera”.

La nuova proposta di Costa Toscana consentirà di avere più tempo a disposizione per visitare le destinazioni comprese nell’itinerario, grazie alle soste lunghe, di due giorni e una notte, a Dubai (Emirati Arabi), Muscat (Oman) e Abu Dhabi (Emirati Arabi). Nella crociera di Capodanno la sosta con pernotto sarà solo a Dubai, per festeggiare in grande stile il nuovo anno.

La compagnia propone un’ampia offerta di escursioni che uniscono la modernità di architetture avveniristiche con il fascino del deserto e di antiche tradizioni. Ad esempio, a Dubai, c’è il giro in elicottero o il tour nel deserto in fuoristrada. A Muscat si può provare una crociera lungo le coste dell’Oman a bordo del Dhow, tradizionale imbarcazione in legno. Ad Abu Dhabi, si può scegliere di visitare uno dei tre parchi a tema più famosi della città: il Ferrari World, il Warner Brothers World e il Yas Waterworld. Oppure rilassarsi sulla spiaggia esclusiva dell’isola di Al Maya.

Per gli amanti del golf, a breve sarà disponibile il pacchetto “cruise and golf”, che permetterà di giocare in alcuni club di Emirati Arabi e Oman durante le soste in porto della nave.

L’offerta di bordo di Costa Toscana sarà caratterizzata in base alla destinazione. A cominciare da quella gastronomica, firmata da Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. I tre chef faranno scoprire le destinazioni della crociera attraverso il gusto, con i Destination Dish, singoli piatti disponibili nei ristoranti principali, che interpretano la tradizione e i sapori del luogo che si visiterà il giorno seguente, e con tre i menù del ristorante Archipelago, uno per ogni chef, pensati per esplorare attraverso il cibo quella parte di mare che si sta navigando. Il programma di intrattenimento a bordo vedrà il debutto di un inedito show, “Essence”, ispirato alle atmosfere da “Mille e una notte” del Golfo Arabico.

Il nuovo itinerario prevede anche un aggiornamento dei protocolli sanitari, che consentirà a tutti gli ospiti, anche non vaccinati, di prenotare una vacanza su Costa Toscana. Gli ospiti che hanno completato la vaccinazione (2 dosi + booster; 1 dose J&J + booster; 2 dosi + guarigione, attestati da certificato con Qr code) potranno salire a bordo senza necessità di alcun test pre-imbarco, mentre agli ospiti senza vaccinazione o con vaccinazione incompleta basterà l’esito negativo di un test effettuato entro 48 ore dall’imbarco (per chi imbarca a Dubai: test antigenico dai 5 ai 15 anni, e test molecolare PCR dai 16 anni e oltre. Per chi imbarca ad Abu Dhabi: test antigenico dai 5 agli 11 anni, e test molecolare PCR dai 12 anni e oltre). I bambini di età inferiore ai 5 anni potranno imbarcare liberamente senza vaccinazione o test.

Inoltre, fino al 31 ottobre è possibile prenotare una crociera Costa con partenza entro agosto 2023 (Giro del Mondo escluso) con la Promo All Inclusive. I servizi inclusi comprendono pacchetto bevande, quote di servizio, possibilità di scegliere cabina e turno ristorante e voli, dove previsti. Inoltre, la cancellazione è gratuita fino a 30 giorni prima della partenza per tutte le crociere fino al 31 marzo 2023.