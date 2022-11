L’inverno chic nei nuovi cataloghi Valtur e Raro

Arrivano, per la prima volta in assoluto, i cataloghi Valtur e Raro interamente dedicati alla Winter 2022/2023. Pubblicazioni ricche ed eleganti che segnano il ritorno di Nicolaus sul lungo raggio, in una fascia di prodotto ed experience di livello Premium.

Ricercati nella grafica, tridimensionali e attenti all’ambiente, i cataloghi – ideata dall’agenzia creativa Push Studio – accompagnano il Gruppo nel suo riposizionamento upscale. Al centro di entrambe le pubblicazioni la sostenibilità grazie all’impiego della tecnica Magno Volume, certificata Ecf (Elemental Chlorine Free), sbiancata senza cloro organico e creata partendo da materie prime provenienti da fonti controllate.

«Noi che nel dna abbiamo l’innovazione digitale abbiamo voluto investire in materiali e progettualità per creare due elementi fortemente fisici, da tenere in adv e far sfogliare ai clienti, perché crediamo che la concretezza di un orizzonte di business, coraggioso, innovativo e all’insegna della bellezza, meriti un’attenzione speciale. Vogliamo dare alla distribuzione strumenti di lavoro di valore, che traggono forza e incisività per le vendite proprio dalla loro ricercatezza», commenta Sara Prontera, marketing manager del Gruppo Nicolaus.

MAXI VALTUR DA COLLEZIONE. Impattante, in particolare, quello dedicato a Valtur: dimensione maxi e scelta radicale di non utilizzare un’immagine in copertina, ma di creare un effetto hype affidandosi solo al contrasto di cromie tra il tono di sfondo e il caldo oro rosso del lettering. Preziosa la carta dalla grammatura importante e dall’effetto ruvido.

Un vero e proprio volume da collezione presenta le due nuove linee di prodotto, Valtur Escape e la nuovissima Italian Lifestyle Collection, con tre prodotti di punta come il Valtur Zanzibar e il Valtur Mauritius per la prima, e la grande novità del Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, per la seconda. Accanto a questi prodotti, figura la proposta della linea Valtur Resort, con due immancabili must della programmazione invernale: Mar Rosso e Djerba.

RARO E IL TAILOR MADE. Il catalogo Raro è modellato sull’elemento identitario del brand: un tour operator, capace di disegnare vacanze esclusive, che raccoglie veri e propri gioielli dell’hôtellerie sul medio e lungo raggio, destinati a un target high-spender.

Fondamentale per la tipologia di offerta la proposta Experience e l’attivazione di un ufficio tailor made per individuare, insieme alle agenzie e ai clienti, la soluzione di viaggio ideale.

«La scelta di creare due cataloghi distinti, incentrati sulla programmazione invernale, scaturisce anche dalla volontà di delineare una cornice capace di riflettere lo straordinario lavoro dedicato alla definizione del prodotto, nonché all’attivazione di partnership di eccellenza come quelle con Gruppi alberghieri come Emerald o SunLife o marchi planetari, solo per citarne alcuni, come Campari e Rossignol. Altro elemento di grande importanza, naturalmente, la quantità di energie dedicate al modellamento dell’Experience: senza la sinergia tra tutte queste componenti non saremmo arrivati, per esempio, a dar vita a un format esclusivo come quello che caratterizza il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort o a riunire sotto il brand Raro oltre 60 strutture Premium», conclude Emmer Guerra, responsabile prodotto estero del Gruppo Nicolaus.

Nella foto in alto, i proprietari e fondatori del Gruppo Nicolaus, Roberto e Giuseppe Pagliara.