Linee guida, torna il buffet self service: plauso di Assohotel













Le linee guida del ministero della Salute per la ripresa delle attività economiche e sociali entrano in Gazzetta Ufficiale con il plauso degli albergatori, nonostante l’obbligo di green pass. Nicola Scolamacchia, vice presidente vicario di Assohotel Confesercenti, sottolinea in particolare la reintroduzione, tanto attesa, del buffet self service e il ritorno alla capienza piena per le sale congressi e meeting.

«La revisione delle linee guida – afferma – è andata nella giusta direzione. Con l’obbligo di green pass negli alberghi, abbiamo il ritorno al buffet self service che consente un alleggerimento dei costi per le strutture ricettive e l’aumento della qualità percepita del servizio da parte dei clienti. Allo stesso modo, l’opportunità di tornare a capienza piena per le sale meeting permette a molte strutture ricettive di tornare a programmare congressi ed eventi, impossibili da organizzare con le precedenti restrizioni. Si tratta di misure che restituiscono un po’ di respiro alle imprese di un settore enormemente colpito dalla crisi economica dovuta all’emergenza Covid».

Al governo è, però, richiesto uno sforzo maggiore. «Il 7 novembre – ricorda Scolamacchia – è stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge n°152/2001 che introduce misure urgenti per l’attuazione del Pnrr. Tra queste lo stanziamento di fondi importanti per il nostro settore come il bonus 80% e riqualificazione energetica. Mancano ad oggi le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi, previste entro 30 giorni dalla pubblicazione, da parte del ministero del Turismo. Serve una netta accelerazione in questo senso, l’incertezza frena le imprese e la ripresa economica».