Linea o low cost, la riapertura dei cieli italiani

Ritorneranno (quasi) alla normalità i collegamenti aerei da e per l’Italia nei mesi di luglio e agosto. A cominciare dai voli delle compagnie low cost, che torneranno a servire la quasi totalità delle loro rotte, anche se con un numero ridotto di frequenze. Ad esempio Ryanair, che riprenderà i collegamenti con l’Italia dal 21 giugno, incrementerà il numero di rotte e la loro frequenza a partire dal 1° luglio arrivando a ben 500 rotte, servendo 29 aeroporti in Italia.

Ripartono a luglio i voli internazionali di easyJet dall’hub di Milano Malpensa (verso Atene, Marrakech, Santorini, Corfù, Rodi, Lisbona, Tel Aviv, Fuerteventura, Londra, Zante, Tenerife e Minorca), a cui si aggiungono i voli dalle basi di Napoli e Venezia.

Il 18 giugno anche Volotea ricomincia a volare in Italia con operativi, tra gli altri, da Venezia, Verona, Genova, Catania, Olbia, Trieste e Pescara. Torna a volare in Italia anche Vueling, che durante la stagione estiva riaprirà 19 rotte dirette da otto aeroporti italiani.

Sempre sul fronte low cost, continua l’espansione di Wizz Air, con l’apertura di una nuova base a Milano Malpensa (20 nuove rotte per 11 Paesi), e a Tirana, con voli verso Bari, Milano Malpensa, Bologna, Bergamo, Pisa, Verona. Infine, ripartiranno in Italia dai primi di luglio gli operativi di Blue Air, da Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli.

Ricco il panorama anche per i vettori tradizionali con Alitalia che ritorna a volare in Spagna, dopo avere avviato i voli in continuità territoriale da Alghero e Olbia per Roma e Milano. Ripresi anche i voli tra Bari e Milano, mentre è partito lo scorso 2 giugno dall’aeroporto di Fiumicino il volo per New York Jfk (quattro frequenze settimanali dopo la metà di giugno). Su Sardegna e Sicilia, inoltre, Alitalia ha aumentato le frequenze da Milano e Roma verso Cagliari, Catania e Palermo.

Tornano a volare per i principali aeroporti tricolori anche Air France e Klm, mentre dal 1° luglio i collegamenti di Tap Air Portugal tra Italia e Portogallo, come pure quelli di Iberia alla volta di Milano, Roma e Venezia, mentre in agosto toccherà anche a Bologna.

Sempre dal 1° luglio, le compagnie del Gruppo Lufthansa tornano a volare da e per l’Italia con 241 frequenze alla settimana; tra queste, anche l’avvio il 19 giugno del nuovo volo di Air Dolomiti con partenza da Firenze e arrivo a Bari. Dal 15 giugno la stessa compagnia ha ripreso i voli da Firenze, Venezia e Torino per Monaco di Baviera e da Verona e Torino per Francoforte. Infine, Emirates renderà giornaliero dal 1° luglio il volo verso New York, via Malpensa.