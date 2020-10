L’Indonesia firma la Convenzione sull’etica del turismo Unwto

L’Indonesia è il primo paese firmatario della Convenzione quadro sull’etica nel turismo dell’Unwto, strumento operativo per garantire che il turismo globale sia equo, inclusuvi e trasparente per tutti i viaggiatori.

La Convenzione è stata adottata nel corso della 23ª Assemblea generale dell’Unwto e rappresenta un forte segnale da parte di tutti i Paesi membri nei confronti dell’organizzazione, vista come organismo guida per il turismo mondiale in grado di ripristinare un percorso virtuoso condiviso da tutti per riallineare il turismo internazionale su parametri universali. La pausa forzata, dovuta alla gravissima crisi del Covid-19, è vista come una grande opportunità per ripensare ai modelli di turismo e adattarli agli attuali scenari.

L’introduzione di un codice etico viene visto da tutti i Paesi membri come un elemento vincolante e un punto di riferimento per il rispetto della libertà di movimento dei cittadini del mondo.

La piena adesione dell’Indonesia è stata formalizzata alla presenza dell’ambasciatore indonesiano in Spagna, Bapak Hermono, che ha evidenziato come il suo paese sia impegnato in una grande operazione di sviluppo del suo settore turistico, seguendo i parametri del rispetto dell’ambiente e della trasparenza nell’erogazione dei servizi per i viaggiatori.

Nel corso dell’assemblea i vertici Unwto hanno avuto un incontro virtuale anche con il ministero del Turismo indonesiano per esplorare le soluzioni per una prossima riapertura di Bali, destinazione di punta del paese per il turismo internazionale. L’Unwto ha dato piena disponibilità ad affiancare le autorità nella procedura di riapertura della destinazione, con tutte le garanzie igienico-sanitarie.